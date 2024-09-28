П’ять "виховних" фраз, які ламають дитині психіку: чим краще замінити такі слова

Психологи назвали неприпустимі фрази, які в жодному випадку не можна говорити дітям.

Розповідаємо, які фрази не можна говорити своїм діткам, щоб не спровокувати у них формування комплексів та фобій. Які слова краще використовувати під час виховання малечі.

Які фрази не можна говорити дітям, такі слова ламають їхню психіку

"Будеш вередувати або погано поводитися, тебе заберуть цигани, поліція, чужа тітка тощо". Дитина до 12 років не має аналітичного мислення, тому сприймає такі погрози серйозно. У результаті вона може почуватися незахищеною, через це розвиваються страхи та фобії. Якщо дитина вередує, її варто просто взяти на руки чи обійняти. І говорити з нею треба вже після того, як вона заспокоїться. Дітям необхідно пояснювати, чому вони повинні добре поводитися, на прикладі реальних та вигаданих історій, особливо до п’яти років, так вони найкраще сприймають інформацію. "Ти недотепа – нічого не можеш зробити правильно! У тебе руки не з того місця ростуть! Ти нічого не розумієш!" Дитина повністю довіряє дорослим, тому вважатиме себе такою, як про неї кажуть батьки. Такі слова формують у малечі комплекс меншовартості та страх зробити помилку. Це у дорослому житті заважає пробувати щось нове і навчатися. Натомість, дитині треба спокійно та доброзичливо говорити, що вона робить не так. І обов’язково підказувати, як це правильно зробити. "Подивися на Михайлика, який він молодець! Чому в тебе не так? Усі діти як діти, а ти!.." Такі порівняння занижують дитині самооцінку, адже вона й справді вірить у те, що гірша за всіх. Набагато ефективніше буде розібратися, чому в дитини щось не виходить, і запропонувати прості кроки для вирішення питання. "Якщо ти будеш так поводитися, я перестану тебе любити, віддам до дитячого будинку!" Дитині необхідно знати, що батьки завжди її підтримуватимуть, що б не сталося. Інакше вона не відчуватиме опори, її постійно переслідуватимуть страх і тривожність. Тому дитині треба постійно повторювати, що її люблять та цінують, завжди підтримуватимуть і ніколи не залишать у біді. "Не плач, тобі зовсім не боляче. Нічого засмучуватися через дрібниці!" Батьки не можуть визначити за дитину, боляче їй чи ні, лише вона це знає. Тому не варто знецінювати її емоцій та почуттів. Інакше у дорослому житті вона постійно ігноруватиме свої потреби та відчуття. Натомість треба обійняти дитину і заспокоїти, можна взагалі нічого не говорити, просто побути поруч.

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