Жінки, які у віці 50+ обрали цю стрижку, отримали молодший на 10 років вигляд: спробуйте

Чи хотіли б ви коли-небудь мати молодший вигляд? Для цього зовсім не потрібно використовувати революційні креми, достатньо підібрати правильну стрижку.

Про неї розповіли у виданні Journee Mondiale.

Йдеться про м'яку стрижку шегі з косим чубчиком, яка 2024 року захопила світ краси і продовжуватиме це робити 2025-го. Вона обіцяє жінкам у віці 50+ стати молодшими на вигляд на ціле десятиліття. Але що робить її такою особливою?

Шегі з косим чубчиком – це сучасний варіант класичної стрижки шегі, яка з'явилася і набула популярності в 1970-х роках. Оновлена версія відрізняється волоссям середньої довжини, великою кількістю шарів, які допомагають обрамити обличчя, і довгим чубчиком-шторкою. Як результат, зачіска створює природний об'єм, що дуже важливо жінкам у віці, пом'якшує риси обличчя, випромінюючи атмосферу молодості.

Стрижка шегі з чубчиком-шторкою / Фото: Фото з відкритих джерел

За словами відомої перукарки Джени Аткін, така стрижка шегі є ідеальним варіантом для жінок, які хочуть без особливих зусиль мати молодий і розкішний вигляд. Багатошарове укладання і чубчик створюють привабливий силует, який підкреслює будь-яку структуру волосся та форму обличчя.

Одним з ключових моментів оновленої версії стрижки є додавання чубчика-шторки. На відміну від традиційних чубчиків, він обрамляє обличчя м'яким вигином, маскуючи зморшки на чолі, привертаючи більше уваги до очей, підтягуючи та освітлюючи обличчя практично миттєво. А перевагою шегі з чубчиком-шторкою є її універсальність. Вона підходить для будь-якої текстури волосся (від прямого й тонкого до густого і хвилястого), а багатошаровість створює такий важливий об'єм.

Якщо у вас тонке волосся, шегі надасть ілюзії об'єму. Головне тут – створити живий вигляд під час укладання. Для цього перукарі радять використовувати сухий шампунь або спрей для текстурування, які миттєво підтягують корені. Також можна використовувати круглу щітку під час сушіння волосся феном.

Читайте також: