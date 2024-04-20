П'ятеро ухилянтів пішки втекли до Угорщини: момент зафіксувала камера на кордоні (відео)

Один з чоловіків переодягнувся у військову форму. Таким чином ухилянти обманули прикордонників.

Кадри з прикордонної відеокамери зафіксували, як вранці 20 квітня група з 5 чоловіків незаконно перетнула українсько-угорський кордон поблизу села Дийда в Закарпатській області.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

На відеозаписі видно, як четверо цивільних осіб у супроводі людини у камуфляжній формі спокійно перейшли кордон та опинилися на території Угорщини.

За наявною інформацією, трюк із переодяганням часто використовується ухилянтами та їхніми провідниками для ускладнення роботи прикордонної служби.

П'ятеро ухилянтів втекли до Угорщини: момент зафіксувала камера на кордоні (відео)

Поки що офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо даного інциденту не надходило. Проте сам факт порушення державного кордону групою осіб зафіксовано відеозаписом.

Нагадаємо, у Рівненській області територіальні центри комплектування розшукують 9 555 чоловіків, які ухиляються від військової служби. Військовозобов'язаних зараз розшукують правоохоронці.

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