П'ятнадцять способів пережити холод в квартирі: якщо немає опалення чи світла

Зимова погода останніми днями показала, наскільки сильною та суворою може бути стихія. Сильний вітер та снігопади призвели до вимкнень електроенергії в багатьох населених пунктах. Також не можна виключати, що ворог буде намагатися зруйнувати критичну інфраструктуру, як він вже робив це минулої зими.

Як зігрітися в квартирі без опалення: головне позбутися джерел холоду

Недостатньо просто вигадати способи, щоб зігрітися, коли немає опалення. Потрібно спочатку усунути всі можливі причини втрати тепла.

Закладіть старі рами

Через щілини в дверях та вікнах ми втрачаємо близько 30% всього тепла. Якщо у квартирі чи в будинку все ще стоять старі дерев'яні негерметичні вікна, їх краще замінити на нові, енергозберігаючі. Немає такої можливості? Спробуйте хоча б закласти старі рами. Холоду допоможуть позбутися поролон, малярна стрічка, гуми ущільнювачів, герметик.

Герметизуйте двері на балкон

Якщо правильно утеплити лоджію, яку влітку ви можете використовувати як додаткову кімнату, то проблем із холодом не буде навіть тоді, коли двері будуть відчиненими.

Зачиніть старі приміщення

Всі сирі кімнати, де все ще стоять дерев'яні вікна чи негерметичні двері, краще на зимовий час взагалі не відчиняти. На стик дверей зсередини такого приміщення покладіть поролон або закрийте цю ділянку товстим ворсовим килимом. Над дверима обов'язково повісьте щільні штори. Вони не будуть пропускати холод.

Утепліть стіни піноплексом

Хоча цей спосіб можна віднести до ремонтних робіт, він не вимагає великих витрат. Мова йде про внутрішнє чи зовнішнє утеплення стіни плитами піноплексу (пінополістиролу). Хоча це і досить простий варіант утеплення, проте він може допомогти втримати тепло. Важливо: утеплети стіни піноплексом можна лише за достатньої вентиляції. Інакше в приміщенні буде збиратися конденсат.

Як обігріти квартиру без опалення і не отримати шалений рахунок за електроенергію

Як зробити так, щоб в квартирі було тепло / Фото: Pexels

Іноді, щоб компенсувати різницю між прохолодною і комфортною температурами потрібно зовсім небагато. Тому можна підібрати альтернативні джерела тепла.

Тепловентилятор

Досить примітивний і невибагливий прилад, який за максимальної сили віддає близько 2000Вт/годину. За підсумком сума на місяць понад 1500 кіловат здається непідйомною, але є нюанс. На максимальні оберти прилад ви будете вмикати рідко, лише в найсуворіші морози. А решту часу він буде працювати на половині своєї потужності близько 4-8 годин.

Однак варто зазначити, що тепловентилятори сильно сушать повітря, тому вам знадобиться його зволоження. Крім цього тепловентилятори можна використовувати не увесь час, а, наприклад, вмикати у ванній кімнаті перед тим, як йти митися.

Інфрачервоний обігрівач

Цей прилад вже коштує дорожче, але і електроенергія, яку він споживає, витрачається економніше. Інфрачервоні джерела не розсіюють тепло, а нагрівають повітря в будинку спрямовано. Такий прилад буде надзвичайно корисним, якщо ви працюєте вдома, зібралися прийняти душ чи ванну, в нічний час.

Кондиціонер

Наприклад, в Японії немає централізованого опалення. Тому населення обігріває квартири і будинки в зимовий період за допомогою кондиціонерів. Прилад, який діє в режимі нагрівання, допоможе створити приємні умови для проживання і стане справжнім помічником в міжсезоння. Обігріти цілий будинок без опалення кондиціонером можна лише в тому разі, якщо температура повітря на вулиці становить 2-5 градусів.

Лампи розжарювання

Хоча світлодіодні джерела і прихована система освітлення стають все більш популярнішими, в холодних приміщеннях краще встановлювати старі добрі лампи розжарювання. 95% енергії вони віддають як тепло, та ще й випромінюють тепле світло. Психологи стверджують, якщо порівняти холодний, нейтральний та теплий спектр, то за останнього людям живеться комфортніше.

Як пережити холод в квартирі

Як пережити холод в квартирі / Фото: Pexels

Цифровізація принесла нам багато цікавого. Так, наприклад, сьогодні можна знайти речі, які заряджаються від USB чи мережі і можуть стати незамінними в квартирі без опалення.

Зігрійте ноги і ви зігрієтесь

Холод ми відчуваємо більшою мірою, коли змерзають наші ноги. Це стається через недостатню циркуляцію крові в нижніх кінцівках. На маркетплейсах можна знати різноманітні тапочки чи шкарпетки з нагрівальними елементами. Хоча в них не дуже зручно ходити, але сидіти і працювати або спати досить комфортно. Можна також нагріти свої шкарпетки у мікрохвильовій печі (вистачить і 30 секунд), а потім лягати спати. Вам буде значно тепліше.

Зігрівальна електроковдра

Вона працює за принципом грілки з вбудованими нагрівальними елементами. Зазвичай має кілька температурних режимів. Вмикати ковдру краще заздалегідь, щоб ліжко було вже теплим, коли ви зберетесь йти спати. Пам'ятайте, електричні кабелі всередині не призначені для того, щоб на них лягати. Також на таку ковдру не можна класти важкі предмети, подушки.

Потужність електроковдри залежить від моделі (від 40 до 100 Ватт), при цьому всі вони мають функцію автоматичного вимкнення.

Як зігрітися в квартирі без світла

Як зігрітися в квартирі без світла / Фото: pixabay.com

Якщо в будинку зовсім зникла електроенергія, не впасти духом допоможуть перевірені народні методи.

Гумова або силіконова грілка

Наші бабусі добре пам'ятають часи, коли ліжка зігрівали за допомогою грілок з гарячою водою. Цим методом можна скористатися і сьогодні. Грілок можна набрати кілька з різною температурою води. Вкладати їх потрібно в районі ніг, біля стіни і зверху на ковдру. Якщо грілок в домі не знайшлося, допоможе звичайна пластикова пляшка. Однак пам'ятайте, що в неї не можна наливати окріп. Пляшка деформується і він може пролитися.

Закрийте всі кімнати, якими не користуєтесь

Спробуйте "обжити" лише одну-дві кімнати в будинку, а від кутових та занадто холодних на зиму відмовитися. Якщо ви обігріваєте приміщення навіть за допомогою електрики це допоможе зменшити суму в квитанції. А якщо світла немає, то краще перебратися на кухню. Через постійне використання плитки стіни тут не промерзають.

Більше готуйте

Кухонна плита — відмінне джерело тепла. Тому на кухні зазвичай середня температура на 3-7 градусів вища. Якщо ви будете використовувати газову духовку, то взагалі в кімнаті буде дуже тепло. Але це, безумовно, допоможе пережити кризу в найхолодніші і найважчі дні. Пам'ятайте, що подібні методи можна використовувати лише в надзвичайних ситуаціях. За першої появи запаху газу, вимикайте плитку.

Енергійна зарядка

Зробіть зарядку, щоб розігнати кров, а потім випийте теплого чаю. Щоб не замерзнути у моменти відключень централізованого опалення і світла, будь-яка фізична активність стане чудовим рятівником.

Як обігріти кімнату без опалення: кілька порад

Як обігріти кімнату без опалення / Фото: Unsplash

Запам'ятайте ще кілька важливих порад. Насамперед, взимку краще носити білизну з вовни, бавовни, інших натуральних тканин. Краще відмовитися від гарної атласної білизни, поки холодно. Мова йде не лише про натільні комплекти, але й про постіль.

Кращий варіант зігрітися в будинку без опалення — зробити зігрівальну ванну для ніг. Після закінчення процедури обов'язково насухо витріть шкіру і нанесіть на ступні зігрівальний крем, потім надягніть вовняні шкарпетки.

Просте відкриття дверей після прийняття душу допоможе розповсюдити теплу пару по будинку. А зсередини вас нагріють гарячі чаї з імбиром, лимоном, медом, корицею.

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