Як позбутися засмічення в раковині за 5 хвилин / © Фото з відкритих джерел

Засмічення в раковині — одна з найпоширеніших проблем у побуті. Замість того, щоб витрачати гроші на агресивну хімію чи боротися з вантузом, можна скористатися простим і безпечним методом, який вже давно відомий усім досвідченим господиням. Лише один чайний пакетик здатен розчинити навіть старі жирові відкладення й усунути неприємний запах у раковині на кухні чи у ванній кімнаті.

Як швидко прибрати багаторічне засмічення в раковині

Звичайний чорний чай містить дубильні речовини та таніни, які:

розм’якшують органічні відкладення;

руйнують жирові пробки;

нейтралізують неприємні запахи;

мають легкий антибактеріальний ефект.

Таким чином, чай діє як натуральний очисник, безпечний для труб та довкілля.

Спосіб застосування методу.

Візьміть 2 пакетики чорного чаю без ароматизаторів. Закип’ятіть один літр води. Покладіть пакетики у зливний отвір і залийте окропом. Залиште на 5-7 хвилин. Увімкніть гарячу воду на максимальний напір, щоб змити відкладення.

Для сильних засмічень можна додатково покласти у злив 1 столову ложку солі перед тим, як залити окріп.

Для яких засмічень підходить цей метод:

жирові відкладення від приготування їжі;

залишки їжі;

мильні пробки у ванній;

органічні скупчення;

неприємний запах з труб.

Щоб більше не стикатися з проблемою засмічення у трубах, раз на тиждень кидайте у злив використаний чайний пакетик і заливайте його гарячою водою. Цей простий ритуал збереже труби чистими й позбавить вас потреби купувати дорогу побутову хімію.