Пакетик у раковину — і навіть десятирічне засмічення зійде за 5 хвилин: більше не треба жодної хімії

Цей метод швидкий, екологічний та ефективний, вам більше не доведеться застосовувати вантуз чи викликати сантехніка.

Засмічення в раковині — одна з найпоширеніших проблем у побуті. Замість того, щоб витрачати гроші на агресивну хімію чи боротися з вантузом, можна скористатися простим і безпечним методом, який вже давно відомий усім досвідченим господиням. Лише один чайний пакетик здатен розчинити навіть старі жирові відкладення й усунути неприємний запах у раковині на кухні чи у ванній кімнаті.

Як швидко прибрати багаторічне засмічення в раковині

Звичайний чорний чай містить дубильні речовини та таніни, які:

  • розм’якшують органічні відкладення;

  • руйнують жирові пробки;

  • нейтралізують неприємні запахи;

  • мають легкий антибактеріальний ефект.

Таким чином, чай діє як натуральний очисник, безпечний для труб та довкілля.

Спосіб застосування методу.

  1. Візьміть 2 пакетики чорного чаю без ароматизаторів.

  2. Закип’ятіть один літр води.

  3. Покладіть пакетики у зливний отвір і залийте окропом.

  4. Залиште на 5-7 хвилин.

  5. Увімкніть гарячу воду на максимальний напір, щоб змити відкладення.

Для сильних засмічень можна додатково покласти у злив 1 столову ложку солі перед тим, як залити окріп.

Для яких засмічень підходить цей метод:

  • жирові відкладення від приготування їжі;

  • залишки їжі;

  • мильні пробки у ванній;

  • органічні скупчення;

  • неприємний запах з труб.

Щоб більше не стикатися з проблемою засмічення у трубах, раз на тиждень кидайте у злив використаний чайний пакетик і заливайте його гарячою водою. Цей простий ритуал збереже труби чистими й позбавить вас потреби купувати дорогу побутову хімію.

