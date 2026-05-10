Палеонтологи знайшли у шахті гігантську доісторичну змію (фото)

Художня інтерпретація стародавнього велетня Васукі індікус. Фото: Індійський технологічний інститут Руркі

У штаті Гуджарат, що на заході Індії, вчені виявили скам’янілості гігантської доісторичної змії, яка за розмірами може конкурувати або навіть перевищувати відому титанобоа — найбільшу змію, що раніше була зафіксована наукою.

Новий вид отримав назву Vasuki indicus. За оцінками дослідників, ця істота жила приблизно 56 мільйонів років тому, у період палеоцену, і могла досягати довжини до 15 метрів.

Крупний план передніх тулубових хребців Vasuki indicus, що демонструє їхню колосальну форму. Фото: Scientific Reports

Знахідка в шахті здивувала науковців

Скам’янілі рештки були знайдені у лігнітовій шахті в регіоні Панандхро. Під час розкопок науковці виявили 27 хребців, частина з яких збереглася у природному анатомічному положенні.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Scientific Reports, розміри тіла тварини дозволяють припустити, що вона могла важити близько однієї тонни.

Дослідники зазначають, що відкриття ставить під сумнів попереднє уявлення про те, що титанобоа (довжиною близько 13 метрів) була найбільшою змією в історії.

«За розмірами це можна порівняти з найдовшою відомою змією, що коли-небудь існувала — вимерлою Titanoboa», — йдеться в матеріалах дослідження.

Хижака-гігант, що жив у болотах

На думку вчених, Vasuki indicus була повільною засідковою хижачкою, яка полювала шляхом стиснення здобичі, подібно до сучасних анаконд і пітонів.

«З огляду на її розміри, Vasuki була повільною засідковою хижачкою, яка знерухомлювала жертву шляхом стискання», — пояснив дослідник Дебаджит Датта з Індійського технологічного інституту в Руркі.

Ймовірно, змія жила у болотистих прибережних районах у період, коли клімат на планеті був значно теплішим, ніж сьогодні.

Хоча череп знайдено не було, будова хребців свідчить про надзвичайно масивне тіло — ширина деяких елементів сягала 11 см.

Конкурент для титанобоа

Титанобоа, знайдена у 2009 році в Колумбії, довгий час вважалася найбільшою змією, відомою науці. Її довжина оцінюється у 13 метрів.

Однак нова знахідка з Індії змушує науковців переглядати ці оцінки. Хоча поки невідомо, чи була Vasuki масивнішою за титанобоа, її розміри роблять її серйозним конкурентом.

«Ми поки не можемо точно сказати, чи була Vasuki більш масивною або стрункішою за Titanoboa», — зазначив палеонтолог Суніл Баджпай.

Глобальне значення відкриття

Факт того, що подібна гігантська змія існувала в Індії, а не лише в Південній Америці, свідчить про ширше географічне поширення таких хижаків у давнину, ніж вважалося раніше.

