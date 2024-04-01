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Ви будете здивовані, якы слова в українській мові найскладніші для іноземців: не лише паляниця

Ви будете здивовані, якы слова в українській мові найскладніші для іноземців: не лише паляниця

Найскладніші слова в українській моів для інозмеців

Непрості слова для іноземців - британець назвав п'ять

Денні, британець, який вивчає українську мову та непогано вже розмовляє, у відео назвав слова, які йому найтяжче вимовляти.

  • Отож, перше з найскладніших слів, які він назвав: "відповідальність".
  • Друге слово, яке виявилося складним для британця — це "використовувати". Дійсно, це слово важко вимовляти, особливо порівняно з відповідним словом в англійській мові — всього лише "use".
  • "Паляниця". В коментарях до відео  написали, що українська дуже гарна у британця, але слово "паляниця"  треба ще потренувати, бо то слово пароль Україні. "Вчи ПАЛЯНИЦЯ бо це може врятувати життя". А Денні запропонував у коментарях до відео висловити думку чи вдалося йому хоч би раз з кількох спроб вимовити це слово правильно.
  • "Виїжджати" – складним для чоловіка, за словами, є поєднання "ждж", яке дуже тяжко вдається.
Найскладніші слова в українській моів для інозмеців / ©
Найскладніші слова в українській моів для інозмеців
  • Серед п'ятірки важких слів британець назва слово "вищезазначені". Після цього слова Денні зауважив, що потребує масажу рота, чим викликав. В коментарях на це зреагували "на слові "виїжджати" я теж порвала собі рота...від сміху".

В коментарях під відео,  а їх понад 2 тисяч, українці підбадьорюють британця та бажають йому успіхів.  

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