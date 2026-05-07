Українська мова — неймовірно багата на слова й синоніми. Це чи не єдина мова у світі, де ми можемо годинами згадувати синоніми до слів. Існують два слова, які викликають питання: яке ж з них правильне. Як правильно казати: «курити» чи «палити»?

Мовознавиця Аліна Острозька пояснила, яке слово доречніше вживати.

Курити чи палити: яке слово правильно вживати українською мовою

Якщо йдеться про використання тютюнових виробів, яке слово буде доречним: «курити» чи «палити»?

Коли ми хочемо розповісти про шкідливу звичку, мовознавці кажуть, що можна використовувати обидва слова: і «курити», і «палити».

Однак вони радять віддавати перевагу саме слову «курити».

«Чому? По-перше, „палити“ у значенні „курити тютюн“ прийшло до української мови з польської та має ще кілька значень. Наприклад, розводити вогонь, багаття, пожежу чи нищити щось вогнем», — пояснює Аліна Острозька.

У такому випадку бажано уникати зайвого паралелізму.

Друга причина — «палій» — це та людина, яка нищить щось вогнем. А людина, яка курить, є курцем.

Третя причина, чому краще вживати слово «курити» — кількість пов’язаних слів: курець, курці, накурено, перекур.

І в народному мовленні частіше можна почути саме слово «курити»:

Ото Ґонта з Залізняком, Люльки закурили. Страшно, страшно закурили. І в пеклі не вміють отак курить. (Т. Шевченко).

Ти дай мені, синок, закурити… Зроду таких не курив. (Григорій Тютюнник).

Ми — шваби, куримо табак. (П. Грабовський).

