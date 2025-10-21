Паливні брикети чи дрова: чим краще опалювати піч, камін, котел

Паливні брикети чи дрова// фото: isu.org.ua

Реклама

Багато українців замислюються — який вид палива краще обрати для твердопаливного котла, печі чи каміна — традиційні дрова або пресовані брикети? Кожний з цих варіантів має свої особливості, свої переваги та недоліки. Рішення залежить не тільки від ціни, але й від бажаного рівня комфорту та ефективності.

Паливні брикети чи дрова

Теплоефективність різних видів палива

Найсуттєвіша відмінність між двома видами палива криється у їхній теплотворній здатності, яка нерозривно пов’язана з вологістю.

Паливні брикети, або євродрова, виготовляються з дрібних відходів деревообробки, які під високим тиском пресуються у щільні форми. Завдяки цьому виробничому процесу, вміст вологи у якісних брикетах знижується до мінімуму — всього 3%-10%. Така низька вологість гарантує, що майже вся енергія, закладена в деревині, піде на обігрів приміщення, а не на випаровування води. Як наслідок, теплотворна здатність брикетів значно вища, ніж у дров. Вони горять довше, рівномірніше і здатні підтримувати жар протягом трьох-чотирьох годин на одній закладці.

Реклама

Традиційні дрова, навпаки, дуже чутливі до вологості. Навіть деревина, яка тривалий час сушилася у дровітні, може містити близько 20% вологи. Якщо ж використовувати свіжозрубані дрова з вологістю близько 50%, значна частина тепла витрачатиметься на висушування палива всередині топки, роблячи процес опалення менш ефективним.

З огляду на ці показники, одна тонна високоякісних паливних брикетів зазвичай дає стільки ж тепла, скільки три-п’ять кубічних метрів звичайних дров.

Зручність: зберігання та використання

У сфері логістики та побутового комфорту брикети мають незаперечну перевагу.

Зберігання брикетів значно простіше — завдяки своїй щільності та фіксованій формі, вони займають у кілька разів менше місця, ніж об’єм дров з аналогічною тепловіддачею. Вони зазвичай постачаються в акуратних упаковках, що спрощує транспортування та штабелювання. Однак, ключовою вимогою для брикетів є абсолютна сухість місця зберігання, оскільки вони дуже чутливі до вологи. Намокнувши, вони швидко розкришуються і втрачають форму, що робить їх використання незручним.

Реклама

Дрова, хоч і менш вимогливі до вологості при зберіганні, є громіздкими і вимагають великого, добре провітрюваного сараю або навісу. До того ж, вони завжди залишають більше сміття, трісок та бруду як біля місця складування, так і безпосередньо біля опалювального приладу.

З точки зору підготовки, брикети готові до використання одразу після покупки. Дрова ж вимагають часу і праці: їх потрібно розпиляти, наколоти та довго сушити.

Як горять брикети та дрова: вплив на обладнання та довкілля

Вибір палива позначається і на стані опалювальної системи.

Брикети горять дуже чисто, практично не виділяючи сажі та смол. Це відбувається завдяки їхній низькій вологості. Як наслідок, димохід і внутрішні стінки котла забруднюються набагато менше, що знижує необхідність частого чищення та мінімізує ризик займання сажі. Також після згоряння брикетів залишається дуже мало попелу — менше ніж один відсоток, що спрощує обслуговування зольника.

Реклама

Дрова, особливо хвойних порід, містять більше смол, які при горінні осідають на поверхнях, забруднюючи скло каміна та канали котла. Крім того, неповне згоряння дров може залишати значні шматки недогорілого вугілля та більший обсяг золи.

Щодо екології, обидва варіанти є вуглецево-нейтральними. Однак брикети вносять свій внесок у екологію, оскільки виготовляються з допомагаючи утилізувати тирсу та стружку, які інакше могли б стати сміттям.

Попри чисельні переваги брикети мають і недоліки.

Недоліки паливних брикетів

Зазвичай, початкова вартість паливних брикетів за кілограм або тонну є вищою, ніж у звичайних дров. Однак, цю ціну варто розглядати через призму ефективності: завдяки значно меншій вологості та вищій теплотворності, одна тонна брикетів еквівалентна більшому об’єму дров, що може вирівнювати загальні річні витрати на опалення.

Реклама

Щодо інших недолків потрібно згадати, що найголовніший ворог брикетів — це вода. На відміну від дров, які можуть тимчасово намокнути, а потім висохнути, брикети мають надзвичайно високу гігроскопічність (здатність вбирати вологу). Якщо упаковка порушена і брикети потрапляють у вологе середовище (наприклад, у сирий підвал, де погана вентиляція), вони дуже швидко набирають воду, розбухають і розсипаються на тирсу. Паливо, що втратило форму, вже не горітиме так ефективно і втратить свою головну перевагу — високу щільність і тривалість горіння. Це вимагає ідеально сухих умов зберігання.

Якість можуть сильно залежати від регіону. Їх виробництво прив’язане до місць, де є велика кількість деревних відходів (тирса, стружка). Якщо ви живете далеко від таких виробництв, вибір може бути обмеженим, а логістика — дорогою. Також якість брикетів може сильно варіюватися у різних виробників: якщо брикети зроблені неякісно (з недостатнім тиском або з домішками), вони можуть бути крихкими і розсипатися ще до потрапляння в піч.

Через високу щільність і низьку вологість деякі види брикетів можуть давати дуже високий інтенсивний жар. У старих, немодернізованих або менш надійних печах чи камінах це створює ризик перегрівання.

Потрібно згадати про атмосферність опалення дровами. Для багатьох власників камінів дрова — це не просто паливо, а частина ритуалу та затишку. Дрова дають характерний тріск, особливий аромат і візуально привабливе, живе полум’я. Брикети ж, горять дуже рівномірно, стабільно і часто без диму, що для любителів традиційного вогню може здатися менш «живим» і атмосферним.

Реклама

Отже, рішення про вибір палива зводиться до особистих пріоритетів.

Обирайте паливні брикети, якщо ви цінуєте чистоту, компактність, автоматизацію процесу та максимальну тепловіддачу з мінімальною кількістю обслуговування. Вони ідеальні для сучасних, чутливих до якості палива котлів.

Обирайте дрова, якщо маєте багато місця для зберігання, любите традиційний вогонь у каміні та маєте можливість заготовлювати або купувати паливо великими, вигідними партіями.