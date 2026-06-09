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Папа Римський здивував під час польоту: що він робив у кабіні пілотів (фото)
Під час польоту літак супроводжували винищувачі ВПС Іспанії, а Папа Лев привітав їх жестом з кабіни пілотів.
Папа Римський Лев під час перельоту з Мадрида до Барселони на другому етапі свого візиту до Іспанії відвідав кабіну пілотів.
Про це повідомляє Reuters.
Як йдеться у повідомленні, Понтифіка запросив один із командирів екіпажу.
Під час польоту Папа також привітав пілотів винищувачів ВПС Іспанії, які супроводжували літак. Він помахав їм у відповідь, перебуваючи в кабіні екіпажу.
Нагадаємо, раніше голова Католицької церкви висловив свою близькість тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів України. 27 травня Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні та прокоментував останні масовані обстріли, жертвами яких знову стали цивільні.