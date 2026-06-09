Папа Римський здивував під час польоту: що він робив у кабіні пілотів (фото)

Літак

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Папа Римський Лев під час перельоту з Мадрида до Барселони на другому етапі свого візиту до Іспанії відвідав кабіну пілотів.

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у повідомленні, Понтифіка запросив один із командирів екіпажу.

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Папа Римський Лев Фото скрін відео Reuters.

Під час польоту Папа також привітав пілотів винищувачів ВПС Іспанії, які супроводжували літак. Він помахав їм у відповідь, перебуваючи в кабіні екіпажу.

Папа також привітав пілотів винищувачів ВПС Іспанії, які супроводжували літак Фото скрін відео Reuters.

Нагадаємо, раніше голова Католицької церкви висловив свою близькість тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів України. 27 травня Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні та прокоментував останні масовані обстріли, жертвами яких знову стали цивільні.

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