«Паперова склянка» чи «паперовий стакан» - Авраменко пояснив, як буде правильно

Ми всі, особливо зранку, коли біжимо на роботу, купуємо собі по дорозі каву. Її нам готують у кіосках, магазинах чи на АЗС і дають із собою у паперовій ємності. І логічно, що ми називаємо такий посуд паперовими стаканами. Але у мовознавців є науково підтверджена думка: краще говорити все ж таки «паперова склянка». Хоча унормовані словники української мови наводять обидва приклади – «паперовий стакан» і «паперова склянка». Та відомий мовознавець Олександр Авраменко радить вживати найбільш доречне словосполучення - «паперова склянка».

Як буде правильно: «паперова склянка» чи «паперовий стакан»

В ефірі «Сніданку з 1+1» Олександр Авраменко на експрес-уроці української мови розтлумачив, чому саме найбільш правильним варіантом буде «паперова склянка». Популярний викладач також показав фрагмент відео з бліц-опитування людей на вулицях Києва, думки яких були досить спірними щодо цього питання.

Чому сучасні мовознавці рекомендують уникати слова «стакан»? За словами Авраменка, це слово штучно нав’язане нашій мові і є калькою з російської.

«Питоме для української мови – склянка. Звичайно, логічно думати, що склянка повинна бути зі скла. Але мова – це не математика, тут не буде два плюс два – чотири. Наприклад, ще за сивої давнини було винайдено чорнило для письма, яке було відповідного чорного кольору. Але з часом ще винайшли червону та зелену рідину для письма, а нових слів на їхню назву вже ніхто не вигадував – червонило чи зеленило. А назва залишилася такою ж, але просто уточнювали, яке чорнило потрібне: зелене чи червоне. Така ж сама доля спіткала і «склянку». Тому варто говорити «паперова чи пластикова склянка». Ще пластикову склянку називають пластянкою, але це вже розмовне слово, його не слід використовувати на письмі», - пояснив популярний український педагог Олександр Авраменко.

Отже, улюблений народний вчитель наполягає на тому, що правильним варіантом буде «паперова склянка», а кальковане словосполучення з російської - «паперовий стакан», вживати не варто.

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