Папороть-зомбі: вчені розповіли про рослину, яка реанімує листя, що відмерло, щоб нагодувати себе

В лісах Панами науковці відкрили досить цікаву здатність однієї з деревних папоротей (Cyathea rojasiana). Коли вона помирає, то через деякий час воскресає, щоб собою нагодувати материнську рослину.

Про це повідомляють у виданні Esajournals. Там йдеться про те, що Cyathea rojasiana є одним з видів деревних папоротей, які ростуть в тропічних лісах у західній Панамі. Ця рослина реанімовує своє листя, яке вже відмерло, створює з нього коріння, через яке до материнської рослини з ґрунту потрапляє азот.

Поки старі листки ще "живі", вони нахилені низько до землі. При цьому їхня середина торкається ґрунту. Як тільки листок відмирає, структури, які містяться в рахісі папороті і несуть воду до живих частин листя, змінюються, стаючи живим корінням.

Після цього таке коріння якнайглибше "закопується" в землю, щоб продовжити забезпечувати рослину поживними речовинами, зокрема азотом.

Як розповів професор Джеймс Даллінг, який є провідним автором дослідження, листя не просто проростає, його тканина повністю перепрофілюється. І це дуже відрізняється від того, що роблять інші папороті, і про що було вже відомо вченим.

Вважається, що Cyathea rojasiana, як і інші представники роду папоротевих, еволюціонували, щоб змогти отримувати більше корисних речовин з досить бідних вулканічних порід Панами.

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