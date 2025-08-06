Папуга випадково допоміг викрити поліції велику наркобанду: що він сказав

Папуга випадково допоміг викрити поліції велику наркобанду / © dailymail.co.uk

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Поліція у британському Блекпулі викрила велику наркобанду, і одним із ключових доказів у справі став папуга. Птаха на ім’я Манго зняли на відео, як він повторює фразу «два за ціною 25», що виявилося кодовим словом для продажу наркотиків.

Про це пише Dailymail.

Внаслідок масштабної операції лідера угруповання Адама Гарнетта та його 14 спільників засудили до загального терміну ув’язнення понад 103 роки.

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Деталі розслідування

Розслідування розпочалося з обшуку в Гарнетта, який уже відбував покарання. У нього виявили кілька телефонів та Wi-Fi роутерів, що вказувало на його активну діяльність із в’язниці. Поліція вийшла на його спільників, серед яких були Далбір Сандху, Джейсон Джерранд та дівчина Гарнетта Шеннон Хілтон.

Обшуки в їхніх будинках виявили значну кількість наркотиків (кокаїн, героїн, кетамін, канабіс), готівку та телефони. Особливо цінними стали відеозаписи з телефону Шеннон Хілтон. На них був зафіксований не лише папуга Манго, який повторював злочинну фразу, а й кадри з кілограмами кокаїну та відеодзвінки з Гарнеттом.

Роль інших членів банди та вироки

Розслідування встановило, що Гарнетт координував діяльність банди з в’язниці, а один із його помічників, Сандху, вів детальні записи про прайс-листи та транзакції. Інший учасник, Гарет Берджесс, навіть записував реп про свою злочинну діяльність.

Усі 15 членів банди визнали свою провину в суді. Адам Гарнетт отримав 19,5 років ув’язнення на додаток до свого попереднього терміну. Його дівчина Шеннон Хілтон отримала 12 років, а інші спільники — від 8 до 10 років.

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За словами сержанта Ентоні Алвеса з поліції Ланкаширу, це було складне розслідування, яке доводить, що правоохоронці будуть ліквідовувати злочинні угруповання, навіть якщо вони діють із-за ґрат. Наразі триває розшук ще двох осіб, причетних до банди, які не з’явилися до суду.

Нагадаємо, у Данії до супермаркетів завезли банани з кокаїном. Наразі поліція з’ясовує, як наркотики туди потрапили.