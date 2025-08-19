Пара не потрапила на літак через пораду ChatGPT: що трапилося

Літак / © pexels.com

Реклама

Іспанська інфлюенсерка Мері Калдасс опублікувала у TikTok відео, в якому крізь сльози розповіла, що пропустила рейс до Пуерто-Рико, поклавшись на пораду ChatGPT.

Про це пише People.

За словами Мері, чатбот на запитання про необхідність візи відповів «ні», натомість насправді для в’їзду потрібно було заповнити спеціальну онлайн-форму — Електронну систему авторизації подорожей (ESTA).

Реклама

Калдасс звинуватила штучний інтелект у своєму невдалому досвіді. Також заявила, що «більше йому не довіряє». Вона навіть припустила, що це «помста» чатбота за те, що вона іноді ображала його.

Дівчина плаче, бо пропустила рейс через пораду від ШІ. / © people.com

Коментатори під відео не висловили співчуття інфлюенсерці, звинувативши її в недбалості. Багато хто наголосив, що для перевірки інформації слід користуватися офіційними державними сайтами, а не покладатися на штучний інтелект.

Попри невдалий початок, подорож Калдасс та її партнера відбулася. Наступного дня вона вже публікувала відео з концерту в Пуерто-Рико, а пізніше ділилася з підписниками враженнями від поїздки.

Нагадаємо, 32-річна австралійка Медді Макрей перетворила звичайну авіапересадку на справжній тижневий експеримент. Вона прожила в аеропорту Чангі в Сінгапурі цілих сім днів і поділилася своїм досвідом, що доводить: аеропорти можуть бути не лише місцем очікування, а й повноцінним пунктом призначення.