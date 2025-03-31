ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
2 хв

Парадокс щастя: канадські вчені знайшли нове пояснення, як він працює

Парадокс щастя полягає в тому, що прагнення досягти більшого щастя може, насправді, призвести до зворотного ефекту — зробити нас менш задоволеними життям.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як працює парадокс щастя

Як працює парадокс щастя / © Unsplash

Цей феномен вивчають уже понад десять років, але тільки нещодавно вчені змогли почати знаходити і розуміти причини його виникнення. Нове пояснення цього явища запропонували науковці з Університету Торонто в Канаді.

Дослідження вчених показали, що прагнення до щастя може бути виснажливим для розуму, знижуючи здатність людини контролювати свої вчинки та ухвалювати розумні рішення. Це збільшує схильність до спокус і шкідливих дій, які зрештою перешкоджають досягненню справжнього щастя.

Як зазначає Сем Магліо, один із авторів дослідження, прагнення до щастя нагадує снігову кулю. Людина намагається стати щасливішою, але з кожним кроком цей процес виснажує її, забираючи енергію, необхідну для тих дій, що реально приносять радість.

Сем Магліо пропонує просто відпустити напруженість і не ставити за мету бути щасливим постійно. "Оцініть те, що вже є у вашому житті, і сприйміть це як основу для щастя", — радить він.

Дослідник порівнює наслідки безперервних зусиль досягти щастя з ситуацією, коли людина повертається додому після важкого дня. Що більше вона втомлюється, то більше хочеться відкласти важливі справи і зануритись у безглузді заняття, такі як перегляд соцмереж.

Також важливо враховувати існування індустрії саморозвитку, яка постійно нагнітає відчуття тиску і відповідальності за власне щастя. Коли радість розглядається як щось, що можна накопичити або утримати, вона стає ще більш втомливою і виснажливою. Вчені зазначають, що щастя слід сприймати, як пісок: якщо намагатися сильно стиснути його в руці, то зрештою це призведе до болю.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie