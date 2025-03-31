Як працює парадокс щастя / © Unsplash

Реклама

Цей феномен вивчають уже понад десять років, але тільки нещодавно вчені змогли почати знаходити і розуміти причини його виникнення. Нове пояснення цього явища запропонували науковці з Університету Торонто в Канаді.

Дослідження вчених показали, що прагнення до щастя може бути виснажливим для розуму, знижуючи здатність людини контролювати свої вчинки та ухвалювати розумні рішення. Це збільшує схильність до спокус і шкідливих дій, які зрештою перешкоджають досягненню справжнього щастя.

Як зазначає Сем Магліо, один із авторів дослідження, прагнення до щастя нагадує снігову кулю. Людина намагається стати щасливішою, але з кожним кроком цей процес виснажує її, забираючи енергію, необхідну для тих дій, що реально приносять радість.

Реклама

Сем Магліо пропонує просто відпустити напруженість і не ставити за мету бути щасливим постійно. "Оцініть те, що вже є у вашому житті, і сприйміть це як основу для щастя", — радить він.

Дослідник порівнює наслідки безперервних зусиль досягти щастя з ситуацією, коли людина повертається додому після важкого дня. Що більше вона втомлюється, то більше хочеться відкласти важливі справи і зануритись у безглузді заняття, такі як перегляд соцмереж.

Також важливо враховувати існування індустрії саморозвитку, яка постійно нагнітає відчуття тиску і відповідальності за власне щастя. Коли радість розглядається як щось, що можна накопичити або утримати, вона стає ще більш втомливою і виснажливою. Вчені зазначають, що щастя слід сприймати, як пісок: якщо намагатися сильно стиснути його в руці, то зрештою це призведе до болю.

Читайте також: