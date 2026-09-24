Парасолька на осінь: як вибрати таку, що не зламається від сильного вітру

Як вибрати якісну парасольку / © unsplash.com

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На осінь потрібно мати відразу кілька важливих аксесуарів, серед яких — якісна парасолька. Вона має бути такою, аби витримати негоду, шквальний вітер та не займати забагато місця в сумці чи рюкзаку. На що звертати увагу під час вибору парасольки, аби вона служила довго?

Про це розповіли в етері «Київ24».

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Як вибрати якісну парасольку: на що звертати увагу

Під час вибору парасольок покупці часто беруть найпростішу чи найдешевшу. Проте, аби щороку не змінювати цей аксесуар та не викидати зайві кошти, слід зважати на характеристики та якість виробу.

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Механічні парасолі демонструють найвищу зносостійкість, а отже прослужать вам набагато довше. Відсутність складних внутрішніх вузлів і мінімальна кількість рухомих елементів роблять їх найменш вразливими до раптових поломок.

Водночас автоматичні варіанти суттєво виграють у комфорті, оскільки розкриваються й складаються одним натисканням. Проте за зручність доводиться платити суворістю в експлуатації: специфіка конструкції автоматичного механізму потребує дбайливого поводження та захисту від різких ривків.

Ручка парасольки має бути прорезиненою чи ребристою, адже так під час зливи ваші руки не ковзатимуть мокрою ручкою і ви не впустите парасольку.

Спиці в парасольки мають бути з карбону чи скловолокна. Саме вони не будуть гнутися від сильного вітру та не вилетять з конструкції. Сталеві ж спиці додаватимуть аксесуару зайвої ваги. Спиці з алюмінію можуть не витримати сильного вітру та зламатися.

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Аби придбаний аксесуар слугував не один сезон і впевнено протистояв поривам вітру та зливам, обирайте парасольку з міцним каркасом та якісною ручкою.

На чому не варто економити восени

Нагадаємо, що дизайнерки Крісті Ріллінг та Іса Крігескотте радять відмовитися від поліестеру та дешевої синтетики на користь довговічних натуральних матеріалів і нейтральної палітри. Основою осіннього гардероба, за словами експерток, має стати четвірка якісних тканин: м’яка бавовна, універсальний кашемір, вишуканий шовк, а також практична вовна.

Замість купівлі безлічі швидкоплинних трендових речей набагато розумніше інвестувати у невелику базу з цих матеріалів. Доповнити та урізноманітнити такі базові образи дизайнери пропонують класичними аксесуарами: шовковими хустками та взуттям із натуральної шкіри, які гармонійно поєднуються як із джинсами, так і з сукнями чи офісними костюмами.

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