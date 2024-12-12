Які парфуми найкраще підійдуть на зиму: добірка витончених ароматів

Зима - ідеальна пора для насичених, солодких, східних та витончених ароматів. Зимовий парфум має давати відчуття тепла та затишку. Гарними компонентами аромату для наступних трьох місяців є ваніль, шафран, мускатний горіх, дерево та кориця.

ТСН.ua зібрав для вас теплі та виразні аромати, які дуже добре підійдуть на зиму.

Giorgio Armani Si

Si - це класика, непідвладна часу. В основі парфуму стійкі ноти, які запам'ятовуються надовго. Він належить до групи ароматів шипрові та фруктові. Ноти - мускус, пачулі, смородина чорна, фрезія біла, троянда.

Найкращі зимові аромати для жінок. / Фото: ТСН

Tom Ford Lost Cherry

Девіз Lost Cherry: "Соковиті. Привабливі. Ненаситні". Це - аромат стиглої чорної вишні, посилений вишневим лікером. Ноти: боби тонка, гвоздика, слива, сандал, троянда турецька, перуанський бальзам, лікер, кориця, кедр білий, жасмин-самбак, вишня, ваніль, мигдаль.

Найкращі зимові аромати для жінок. / Фото: ТСН

Nasomatto Black Afgano

Black Afgano - сильний аромат диму і ладану. Парфум відноситься до групи деревно-фужерний композицій. Ноти: конопля, зелені ноти, смоли, деревинні ноти, тютюн, кава, ладан.

Найкращі зимові аромати для жінок. / Фото: ТСН

Memo Winter Palace

Winter Palace - яскрава і складна композиція. Цей аромат - еплий, пряний чай з солодкими цукатами апельсину та ледь відчутною бальзамічністю. Ноти: червоний чай, апельсин, бальзам толу, ваніль, лимон, мате, бергамот, амбра, грейпфрут, боби тонка, бензоїн, мускус.

Найкращі зимові аромати для жінок. / Фото: ТСН

Montale Vanilla Extasy

Vanilla Extasy - аромат, що занурює у чарівні спогади про насолоду та радість. Парфум належить до групи східні гурманські. Ноти: абрикос і квітка абрикоса, ваніль, жасмин, бензоїн, сандал, смоли та махагоні.

Найкращі зимові аромати для жінок. / Фото: ТСН

Нагадаємо, експерти розповіли, як правильно наносити парфуми на тіло, щоб вони трималися якомога довше.

Читайте також: