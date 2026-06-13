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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
2 хв

Парфуми-афродизіаки для чоловіків: названо найспокусливіші аромати

Парфуми-афродизіаки - викликають сильний потяг і залишають тривале враження. Їхні теплі, чуттєві та спокусливі ноти не лише привертають увагу, а ще й створювати особливу атмосферу, яку складно забути.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Поцілунки.

Поцілунки. / © look.com.ua

Парфуми можуть не лише доповнювати образ, а й впливати на настрій, емоції та перше враження. Саме тому аромати-афродизіаки вже багато років залишаються одними з найпопулярніших у світі парфумерії. Саме такі аромати часто називають справжньою зброєю спокуси.

Що таке парфуми-афродиціаки і чому вони дуже популярні, розповіли експерти видання Vogue México.

За Кембриджським словником, «афродизіак — це речовина, зазвичай ліки або їжа, що викликає у людей сексуальний потяг». Хоча афродизіаки існують століттями, немає жодних доказів того, що вони діють на фізіологічному рівні. Водночас вони довели свою ефективність у підвищенні лібідо та покращенні психічного стану.

Чоловічі парфуми-афродизіаки пряні, свіжі та солодкі. Вони містять такі ноти - як лаванда, кориця, ваніль, сандалове дерево та жасмин.

Ваніль

Чарівність ванілі тісно пов'язана з історією про імператора ацтеків Монтесумою ІІ. Аби утримувати свій великий гарем, він випивав до 50 чашок шоколаду, основними інгредієнтами якого були какао та ваніль. Його солодкий і теплий аромат викликав прихильність і бажання.

Сандалове дерево

Аромат сандалу — кремовий, м'який і солодкий. Він нагадує більш землистий (і чоловічий) аромат, надаючи легкий цитрусовий відтінок, який переходить у екзотичний і чуттєвий.

Лаванда

Ця рослина підсилює відчуття сенсорного спокою. Коли використовується аромат, у якому цей інгредієнт відіграє провідну роль, він викликатиме відчуття спокою, впевненості і самоствердження. Саме тому може стати чудовим доповненням до приємної, спокійної розмови.

Кориця

Кориця є афродизіаком з дуже потужними збуджувальними властивостями. Вона додає нотку пряного тепла східним ароматам і врівноважує солодкість у гурманських композиціях, граючи з чуттєвістю.

Жасмин

Жасмин – один із найдавніших ароматів у парфумерії. Його цінують за афродизіачні властивості, що розпалюють уяву. Вибір аромату з цим інгредієнтом створює багатшу та таємничішу атмосферу.

Найкращі парфуми-афродизіаки для чоловіків:

  • Aventus de Creed

  • The Scent de Hugo Boss

  • Spicebomb de Viktor&Rolf

  • Sauvage de Dior

  • One Million Privé de Paco Rabanne

  • Stronger With You de Emporio Armani

  • Blue Encens de Comme des Garçons

  • The One de Dolce&Gabbana

  • Dylan Blue de Versace

  • Noir Extreme de Tom Ford

  • Bleu de Chanel

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чи можуть секс-іграшки покращити стосунки у парі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
293
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