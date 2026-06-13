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Парфуми-афродизіаки для чоловіків: названо найспокусливіші аромати
Парфуми-афродизіаки - викликають сильний потяг і залишають тривале враження. Їхні теплі, чуттєві та спокусливі ноти не лише привертають увагу, а ще й створювати особливу атмосферу, яку складно забути.
Парфуми можуть не лише доповнювати образ, а й впливати на настрій, емоції та перше враження. Саме тому аромати-афродизіаки вже багато років залишаються одними з найпопулярніших у світі парфумерії. Саме такі аромати часто називають справжньою зброєю спокуси.
Що таке парфуми-афродиціаки і чому вони дуже популярні, розповіли експерти видання Vogue México.
За Кембриджським словником, «афродизіак — це речовина, зазвичай ліки або їжа, що викликає у людей сексуальний потяг». Хоча афродизіаки існують століттями, немає жодних доказів того, що вони діють на фізіологічному рівні. Водночас вони довели свою ефективність у підвищенні лібідо та покращенні психічного стану.
Чоловічі парфуми-афродизіаки пряні, свіжі та солодкі. Вони містять такі ноти - як лаванда, кориця, ваніль, сандалове дерево та жасмин.
Ваніль
Чарівність ванілі тісно пов'язана з історією про імператора ацтеків Монтесумою ІІ. Аби утримувати свій великий гарем, він випивав до 50 чашок шоколаду, основними інгредієнтами якого були какао та ваніль. Його солодкий і теплий аромат викликав прихильність і бажання.
Сандалове дерево
Аромат сандалу — кремовий, м'який і солодкий. Він нагадує більш землистий (і чоловічий) аромат, надаючи легкий цитрусовий відтінок, який переходить у екзотичний і чуттєвий.
Лаванда
Ця рослина підсилює відчуття сенсорного спокою. Коли використовується аромат, у якому цей інгредієнт відіграє провідну роль, він викликатиме відчуття спокою, впевненості і самоствердження. Саме тому може стати чудовим доповненням до приємної, спокійної розмови.
Кориця
Кориця є афродизіаком з дуже потужними збуджувальними властивостями. Вона додає нотку пряного тепла східним ароматам і врівноважує солодкість у гурманських композиціях, граючи з чуттєвістю.
Жасмин
Жасмин – один із найдавніших ароматів у парфумерії. Його цінують за афродизіачні властивості, що розпалюють уяву. Вибір аромату з цим інгредієнтом створює багатшу та таємничішу атмосферу.
Найкращі парфуми-афродизіаки для чоловіків:
Aventus de Creed
The Scent de Hugo Boss
Spicebomb de Viktor&Rolf
Sauvage de Dior
One Million Privé de Paco Rabanne
Stronger With You de Emporio Armani
Blue Encens de Comme des Garçons
The One de Dolce&Gabbana
Dylan Blue de Versace
Noir Extreme de Tom Ford
Bleu de Chanel
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чи можуть секс-іграшки покращити стосунки у парі.