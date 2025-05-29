Парфуми на літо: як правильно обрати аромат, який не нашкодить у спеку

Парфуми. / © pixabay.com

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Любителькам парфумів слід пам’ятати, що на літо аромат має бути легшим, ніж для іншої пори року. Адже у спеку він стає відчутним набагато сильніше, ніж може бути насправді.

Як підібрати парфум на літо, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Експерти радять не використовувати на літо насичені шлейфові духи - гурманські, східні, альдегідні, шкіряні та дуже солодкі.

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Гарно на літню пору будуть запахи, де є мандарин, лимон, бергамот, зелений чай, жасмин. Добре поєднується зі спекою парфуми на базі фруктових нот: зелене яблуко, ноти ананаса, грейпфрут.

Панянкам, яким цитрусові не дуже до вподоби, ідеально пасуватимуть квітково-ягідні композиції. Втім, важливо підібрати аромат не нудотно-солодкий, а свіжий букет з трав і квітів.

Дуже цікаві варіанти літньої парфумерії є в ароматах деревини. Ця колекція базується на нотах кедра, дуба, медової солодощі та часто великої кількості прянощів.

Обираючи аромати на літо, треба пам’ятати про те, аби вони були не дуже стійкі. Адже зростанням температури парфум все одно залишиться на тілі. Всі аромати на спеці стають стійкішими та яскравішими. Це варто враховувати.

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Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять модних парфумів для жінок 50+ на літо.