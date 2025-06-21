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Парфуми на літо: підбірка ароматів, які не залишать вас поза увагою
На літо необхідно підбирати аромат, який буде легшим за звучанням, ніж в інші пори року.
Обрати парфум на літо - ще той квест. Адже навіть улюблений аромат під впливом спеки може відчуватися по-новому. Дуже часто - агресивно та зовсім неприємно.
Топ свіжих парфумів на літо цього року назвало видання Hochu.ua.
KIKO MILANO - Navigli District
У цьому ароматі відчуваються італійські лимонні та апельсинові ноти. У серці аромату - іланг-іланг та листя фіалки. Основу закріплює тепло сандалового дерева разом із м'якістю амброфіксу.
Hermes — Uni Jardin A Cythre
Цей унісекс-аромат відноситься до елітної парфумерія. Дерево оливи, зелені ноти, фісташки та цитрус те, що робить цей парфум неймовірно вишуканим та приємним.
Maison Margiela — REPLICA From the Garden
Аромат - вдалий вибір для найспекотнішого сезону року. Парфум ідеально поєднує зелений мандарин, герань та пачулі, а також нотки витонченої троянди, білого мускусу та моху.
Le Rem — Reminiscence
Цей парфум - про вишукане поєднання солоної морської води, квіткових ноток та мускусу з ваніллю. На початку відкривається бузок і жасмин, далі розкриваються землисті пачулі, кінцева нота - ваніль, боби тонка і білий мускус.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно наносити парфуми, щоб аромат тримався довго.