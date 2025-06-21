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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
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Парфуми на літо: підбірка ароматів, які не залишать вас поза увагою

На літо необхідно підбирати аромат, який буде легшим за звучанням, ніж в інші пори року.

Парфуми.

Парфуми. / © Pixabay

Обрати парфум на літо - ще той квест. Адже навіть улюблений аромат під впливом спеки може відчуватися по-новому. Дуже часто - агресивно та зовсім неприємно.

Топ свіжих парфумів на літо цього року назвало видання Hochu.ua.

KIKO MILANO - Navigli District

У цьому ароматі відчуваються італійські лимонні та апельсинові ноти. У серці аромату - іланг-іланг та листя фіалки. Основу закріплює тепло сандалового дерева разом із м'якістю амброфіксу.

Hermes — Uni Jardin A Cythre

Цей унісекс-аромат відноситься до елітної парфумерія. Дерево оливи, зелені ноти, фісташки та цитрус те, що робить цей парфум неймовірно вишуканим та приємним.

Maison Margiela — REPLICA From the Garden

Аромат - вдалий вибір для найспекотнішого сезону року. Парфум ідеально поєднує зелений мандарин, герань та пачулі, а також нотки витонченої троянди, білого мускусу та моху.

Le Rem — Reminiscence

Цей парфум - про вишукане поєднання солоної морської води, квіткових ноток та мускусу з ваніллю. На початку відкривається бузок і жасмин, далі розкриваються землисті пачулі, кінцева нота - ваніль, боби тонка і білий мускус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно наносити парфуми, щоб аромат тримався довго.

Дата публікації
Кількість переглядів
469
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