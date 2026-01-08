- Дата публікації
Парфуми з нотками кави: топ-5 найкращих ароматів на цю зиму
Кавові аромати призначені для людей, які цінують контраст.
Парфуми з ароматом кави належать до гурманських. Кава чудово поєднується з ваніллю, бобами тонка, амброю, тютюном і різними спеціями. Кавові парфуми пропонують глибину, теплоту й солодкість, не будучи водночас нудними.
Про найкращі кавові аромати, які ідеально підійдуть на зиму, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Аромат кави. В цьому смаженому, злегка гіркуватому й вершковому ароматі є щось магнетичне, бо він не такий прямолінійний, як ваніль, і не такий поширений, як цитрус.
Кава існує в парфумерії як своєрідна суперечність: вона одночасно заспокійлива й чуттєва, затишна та смілива. Результат може варіюватися від гіркого еспресо до солодкого лате, алкогольного макіато та пряного капучино.
YSL Black Opium Extreme
У цьому ароматі кава приваблює найбільше. Втім, її доповнює солодка ванільна базова нотка і нотка квітів. Це класика кавових ароматів — еспресо, покрите темним шоколадом, насичене, але елегантне.
Нотки: чорна кава, мигдаль, рожевий перець, білі квіти, ваніль і кедр.
Montale Dallachaï
Цей аромат — переосмислення традиційного кавового сервірування в арабських домівках. Він виражає розкіш, у якій поєднуються масала (чай лате) та фруктова нотка маракуї.
Нотки: індійський кардамон, гвоздика, шафран, маракуя, чай лтте, амбра, мускус.
Replica Coffee Break
Вершкові нотки лаванди та кави створюють враження, ніби ви перебуваєте у кав’ярні, де багато свіжих квітів, та п’єте каву з молоком.
Нотки: перець, кава, лаванда, боби тонка, ваніль, ветивер.
Lattafa Khamrah Qahwa
Це насичений і привабливий аромат пряної кави. Вона нагадує солодке капучино, посипане корицею. Це робить парфум ідеальним для щоденного застосування в холодні місяці.
Нотки: кава, кориця, праліне, ваніль, фініки та бурштин.
Kilian Intoxicated
Це один з найкращих нішевих кавових парфумів — розкішний, пряний і незабутній. Відкривається нотками спецій, кардамону та мускатного горіха, а вже потім з’являється темна кава.
Нотк: кава, кардамон, кориця, мускатний горіх і цукор.
