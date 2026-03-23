Чим обробити яблуні та груші у березні від парші

Парша яблуні та груші

Березень є критично важливим періодом для садівників, адже саме зараз вирішується доля майбутнього врожаю яблук та груш. Головним ворогом плодових дерев залишається парша — грибкове захворювання venturia inaequalis, яке щороку вражає тисячі господарств, залишаючи бурі плями на листі та роблячи плоди непридатними для продажу чи зберігання.

Чому обробка в березні є найефективнішою

Збудник парші надзвичайно витривалий: спори грибка успішно зимують у тріщинах кори, на опалих гілках та в минулорічному листі. Щоб захистити сад, необхідно діяти превентивно. Найкращий момент для «дезінфекції» — фаза до розпускання бруньок. Саме в березні, коли дерево ще перебуває у стані спокою, можна використовувати концентровані розчини, які знищують грибок, не пошкоджуючи молоду зелень.

Метод карбамідної «змивки» від експертів

Досвідчені фахівцрекомендують використовувати карбамід (сечовину) не як добриво, а як потужний фунгіцид. Звичайні слабкі розчини для підживлення не подіють на збудника, тому готується спеціальний концентрат.

Для приготування суміші необхідно розчинити 500 грамів карбаміду в 10 літрах води. Цим розчином за допомогою обприскувача ретельно обробляють кожне дерево. Особливу увагу слід приділяти розгалуженням гілок та місцям, де кора має пошкодження. За спостереженнями практиків, вже за тиждень після такої процедури активність грибків під корою припиняється, що гарантує здорове листя та великі, солодкі плоди влітку.

Бордоська рідина: засіб проти комплексу хвороб

Ще одним дієвим засобом є тривідсоткова бордоська рідина. Цей препарат на основі міді є універсальним щитом для саду. Окрім парші, він ефективно бореться з такими проблемами, як:

моніліоз;

кокомікоз;

іржа;

кучерявість листя;

фітофтороз.

Фахівці зазначають, що обробку бордоською сумішшю слід проводити при стабільних плюсових температурах. Важливо пам’ятати про інтервал між використанням карбаміду та мідьвмісних препаратів, або обрати один із цих методів як основний.

Комплексна гігієна саду та профілактика хвороб

Для досягнення справді тривалого ефекту в боротьбі з патогенами недостатньо обмежитися лише сезонним обприскуванням, оскільки без суворого дотримання санітарних норм на ділянці інфекція швидко повернеться.

Процес повного знищення патогенного фону вимагає системного підходу, який починається з ретельної обробки абсолютно всіх насаджень у саду. Це стосується не тільки яблунь чи груш, а й декоративних видів, які часто стають прихованими резервуарами для розмноження грибкових спор.

Наступним критично важливим етапом оздоровлення території є тотальне прибирання та подальша утилізація старого опалого листя, а також падалиці, де збудники хвороб зазвичай проводять зиму в очікуванні тепла.

Паралельно з очищенням ґрунту необхідно приділити увагу стану самих рослин, проводячи регулярні профілактичні огляди кожної гілки. Своєчасне виявлення та радикальне видалення старих, сухих або вже уражених частин дерева дозволяє локалізувати проблему ще до того, як вона встигне поширитися на весь сад.