Парубок заліз на фонтан і загинув жахливою смертю: що з ним сталося

Хлопець мріяв стати пілотом рятувального гелікоптера.

Віра Хмельницька
Парубок заліз на фонтан і загинув жахливою смертю: що з ним сталося

19-річний юнак загинув, упавши з фонтану / Фото ілюстративне / © Associated Press

Трагічний інцидент стався у ніч проти 5 жовтня у містечку Глоренца, що в Італії. 19-річний Леон Мозер загинув на місці після падіння з фонтану на центральній площі міста.

Про це повідомляє низка італійських ЗМІ, зокрема ildolomiti.

Хлопець перебував там із друзями близько третьої години ночі. Він вирішив вилізти на фонтан, але раптово втратив рівновагу та впав.

Леон Мозер загинув на місці після падіння з фонтану на центральній площі міста / Фото: ildolomiti

Леон Мозер загинув на місці після падіння з фонтану на центральній площі міста / Фото: ildolomiti

Попри швидке прибуття медиків «Білого хреста» та пожежників, врятувати юнака не вдалося.

На місце трагедії також прибули карабінери, які розпочали розслідування, щоб встановити точні обставини події.

За інформацією місцевих джерел, Леон мріяв працювати в гірській рятувальній службі. Він уже склав вступний іспит і проходив додаткові курси, щоб офіційно приєднатися до команди.

Також відомо, що юнак отримав ліцензію пілота і прагнув літати на рятувальному гелікоптері.

«Раптова загибель Леона Мозера стала великим потрясінням для його друзів, родини та всієї громади Глоренци», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у столичному метро пасажир упав на колії.

Раніше подібний інцидент стався на станції метро «Либідська» в Києві. Там людина впала на колії в тунелі. Очевидці чули крики. За їхніми словами, юнак їхав «зацепом» між вагонами поїзда.

