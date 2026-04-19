Пасажир знайшов у літаку записку: її вміст зворушив тисячі людей (фото)

Лист у кишені сидіння літака зворушив тисячі користувачів / © Pixabay

Пасажир авіарейсу випадково знайшов у кишені сидіння незвичну записку, яка зворушила тисячі користувачів Мережі.

Історію опублікували на Reddit у спільноті r/MadeMeSmile.

Автор допису розповів, що знайшов рукописне повідомлення, залишене попереднім пасажиром — дитиною. Записка була написана на звороті паперового пакета, який зазвичай використовують у літаку.

У листі дитина звернулася до незнайомця, який займе це місце після неї:

«Привіт! Я не знаю, хто ти, але я сидів на цьому місці до тебе. Бажаю тобі гарного дня і приємного польоту», — йдеться у записці.

«Але якщо тобі доведеться скористатися цим пакетом — мені тебе шкода», — пожартував дописувач.

Далі дитина пояснила, чому вирішила залишити повідомлення: «Я пишу це, бо хочу зробити світ кращим місцем».

У кінці записки містився заклик до добрих справ: «Будь ласка, зроби сьогодні добрий вчинок і передай це далі. Так ми можемо створити ланцюжок добра у світі».

Публікація швидко набрала популярності — десятки тисяч вподобань і сотні коментарів. Багато користувачів зізналися, що записка надихнула їх на добрі вчинки.

Реакція Мережі

Дехто з користувачів написав, що обов’язково «передасть добро далі», інші — що планують зробити щось хороше вже під час наступного польоту.

Користувачі також зазначали, що такі історії повертають віру в людяність і нагадують про важливість простих добрих жестів.

Експерти підтверджують, що подібні прояви доброти мають позитивний вплив на психологічний стан. Дослідження показують, що навіть невеликі добрі вчинки можуть покращити настрій і підвищити рівень задоволеності життям.

Ця історія стала ще одним прикладом того, як проста і щира ініціатива може об’єднати людей і надихнути на позитивні зміни.