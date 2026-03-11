Пасажирам відомого лоукостера варто брати картонні коробки до літака: експерти пояснили навіщо

Пасажирам порадили, як пакувати ручну поклажу / © Pixabay

Мандрівникам, які літають рейсами Ryanair, наполегливо рекомендують класти шматок картону до ручної поклажі. Це пов’язано з тим, що минулого літа авіакомпанія збільшила її розміри на 20%, адаптувавшись до нових правил ЄС.

Про це пише Express.

Нові розміри та ризик переплати

Від вересня 2025 року пасажири з базовим квитком можуть брати на борт більшу поклажу розміром до 40×30×20 сантиметрів без додаткових зборів. Головна умова полягає в тому, що сумка повинна важити менше 10 кілограмів і легко поміщатися під сидінням спереду.

Проте експерт із пакування Том Шотт попереджає про потенційно дорогу помилку, якої тепер можуть припускатися туристи. Він підозрює, що збільшена норма спонукатиме людей занадто щільно набивати свої валізи речами, через що сумка роздується і втратить форму.

Навіщо потрібна картонна коробка

Експерт пояснює, що м’які дорожні сумки часто втрачають об’єм під час пакування. Щоб цього уникнути, він радить використовувати легку картонну коробку, яка щільно прилягатиме до стінок сумки зсередини та створюватиме жорсткий каркас.

«Це дозволяє використовувати кожен куточок і запобігає випинанню, яке привертає увагу персоналу біля виходу на посадку», — пояснив фахівець.

Крім того, Том Шотт пропонує розмістити в центрі сумки ще одну невелику міцну коробку, оточивши її одягом. Вона слугуватиме безпечною зоною для зарядних пристроїв, адаптерів та туалетного приладдя, захищаючи їх від пошкоджень і протікань. А щоб точно знати, що всі речі помістяться, перед пакуванням варто розкласти їх на підлозі в межах контуру 40×30 сантиметрів.

