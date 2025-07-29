Пасажирці відмовили в посадці на рейс через зовнішній вигляд: що сталося

Пасажирка не змогла вилетіти через конфлікт з авіакомпанією / © pixabay.com

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Справжній скандал розгорівся навколо авіакомпанії Spirit Airlines: пасажирка стверджує, що їй відмовили в посадці на рейс через її шорти. Однак авіаперевізник має свою версію подій, заявляючи, що причиною інциденту стала «деструктивна поведінка» жінки.

Про це повідомляє People.

Танасія Грейєр, яка мала летіти рейсом 16 липня, розповіла CBS Miami, що співробітники Spirit Airlines не допустили її до літака через її шорти.

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«Ми готувалися до посадки, і жінка на стійці реєстрації зупинила мене і сказала: „Ти ж не сядеш у такому літаку“, — згадує Грейєр. — „Тож я подивилася на неї і сказала: „Як на чому?“ Вона відповіла: „У цих шортах“».

Грейєр стверджує, що вона пройшла весь аеропорт, і ніхто не висловив зауважень щодо її одягу. Вона зазначила, що носила рожевий халат поверх шортів, аби не виглядати занадто відверто.

«Вони сказали, що не можна виставляти сідниці чи сідниці назовні», — пояснила вона. — «Ось чому на мені цей халат, щоб я не була надто відвертою».

Жінка також додала, що якби її попередили раніше, вона б мала час переодягнутися.

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Танасія Грейєр розповіла, що співробітники Spirit Airlines не допустили її до літака через її шорти. / © скрін з відео

Арешт сестри та позиція авіакомпанії

На відеозаписі конфлікту, наданому CBS Miami, чути, як сестра Грейєр, Джессіка Корделевскі, кричить на задньому плані. Згодом Корделевскі була заарештована та звинувачена у порушенні громадського порядку та незаконному проникненні після попередження.

У своїй заяві для PEOPLE представник Spirit Airlines повідомив, що «гість не дотримувався нашого Договору про перевезення та відмовився його виконувати, коли йому була надана така можливість». Авіакомпанія стверджує, що їхній Договір про перевезення містить певні стандарти одягу для всіх пасажирів, а «пасажиру та його супутнику зрештою відмовили в посадці через демонстрацію деструктивної поведінки».

Після звільнення з в’язниці Корделевскі заявила: «Я йду додому. Ми закінчили з Маямі, ми більше ніколи сюди не повернемося». Сестри забронювали рейс іншою авіакомпанією, щоб дістатися додому. Грейєр зазначила, що вона не одягне той самий одяг, аби уникнути проблем.

Правила авіакомпанії щодо одягу

Згідно з Договором про перевезення Spirit Airlines, пасажирам не дозволяється перебувати на борту літака або їх можуть висадити, якщо вони «босі або неадекватно одягнені», або якщо їхній одяг чи малюнки на тілі вважаються «розпусними, непристойними або образливими за своєю природою». Прикладами таких порушень є прозорий одяг, що оголює груди, сідниці чи інші інтимні частини тіла.

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За даними USA Today, авіакомпанія оновила цю політику у січні 2025 року. Раніше в контракті не було конкретних пунктів щодо візерунків на одязі чи боді-арту. Офіс шерифа Маямі-Дейд наразі не прокоментував інцидент.

Нагадаємо, мешканка Г’юстона (США) Шатарія Бенкс розповіла, що їй відмовили у посадці на літак через нещодавню косметичну операцію. Незважаючи на наявність медичного дозволу від лікаря, авіакомпанія вирішила, що переліт може бути для неї небезпечним.