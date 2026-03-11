Пасажирка подала до суду на American Airlines / © pexels.com

Жителька штату Техас подала позов проти авіакомпанії American Airlines, заявивши, що ледь пережила анафілактичний шок після того, як на борту літака їй подали страву із соусом, що містив горіхи.

Про це пише people.

Подружжя Хізер і Брент Вінг звернулися до суду після інциденту, який стався під час рейсу з Лондона (Хітроу) до Далласа.

Попереджала про алергію, але її проігнорували

У позові зазначається, що Хізер має медично підтверджену небезпечну для життя алергію на горіхи. Перед польотом вона вказала цю інформацію у своєму профілі пасажира та, за її словами, кілька разів повідомляла про це бортпровідників під час рейсу.

Попри це, за словами подружжя, бортпровідники двічі намагалися запропонувати їй страви з горіхами — зокрема упаковані горіхи та салат із горіхами.

Згодом жінці запропонували пельмені (dumplings). У меню не було зазначено попередження про алергени, однак у соусі, як стверджується в позові, містилися подрібнені горіхи.

Сильна алергічна реакція під час польоту

Після того як жінка з’їла страву, у неї розпочалася сильна анафілактична реакція. Вона натиснула кнопку виклику екіпажу, однак, як зазначається у позові, допомога надійшла не відразу.

Подружжя стверджує, що їм довелося покладатися на допомогу інших пасажирів, серед яких були і лікарі. Також вони використали антигістамінний препарат Benadryl, який мали із собою.

Пара вимагає компенсацію

Після інциденту подружжя направило авіакомпанії офіційний лист із вимогою компенсації за медичні витрати, моральну шкоду та зірвану річницю подорожі.

Спочатку вони пропонували врегулювати ситуацію без суду — у вигляді двох квитків першого або бізнес-класу на інший рейс та 50 тис. доларів компенсації.

У відповідь авіакомпанія, за їхніми словами, запропонувала лише 15 тис. бонусних миль та повернення 775 доларів, визнавши проблеми з багажем.

Позов і вимоги до авіакомпанії

У позові зазначено 11 пунктів звинувачень, серед яких:

недбалість,

відсутність попередження про алергени,

порушення закону США про права людей з інвалідністю.

Позивачі вимагають суд присяжних, компенсаційні та штрафні виплати, а також змін у політиці авіакомпанії — зокрема обов’язкове навчання персоналу щодо алергенів та маркування меню.

