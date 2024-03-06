Паска підніметься і буде вологою: дотримуйтесь всього двох важливих правил

Вже 31 березня католики в Україні будуть святкувати одне з найважливіших церковних свят — Великдень. У християн східного обряду воно припадає 2024 року на 5 травня. А який же Великдень без смачної паски?

На жаль, саме ця випічка не завжди виходить так, як би того хотілося. Тісто часто осідає і відрізняється сухістю. Що потрібно робити з тістом для паски, щоб вона вийшла вологою і пухкою? Виявляється, все дуже просто.

Традиційна паска насправді проста у приготуванні, але спекти її вдається не кожному кулінару. Інколи, навіть дотримуючись класичного рецепту, в результаті отримуєш суху випічку, яка не піднялася. Цьому можна запобігти. Потрібно лише дотримуватися двох простих правил.

Перше стосується температури інгредієнтів, які ви додаєте до тіста. Дріжджі та молочні продукти слід витягнути з холодильника хоча б за дві години до початку приготування. Завдяки цьому тісто чудово підніметься.

Що робити з тістом для паски, щоб воно добре піднялося / Фото: Unsplash

Не варто забувати про активацію дріжджів, не залежно від того, використовуєте ви сухі чи хлібопекарські. Їх рекомендують з'єднувати з невеликою кількістю цукру і теплого молока. Важливо, щоб останній інгредієнт не був гарячим. Висока температура "вбиває" дріжджі, тому вони не піднімаються.

Друге правило — не забувайте про порядок додавання інгредієнтів. Починати потрібно зі збивання яєць з цукром. Маса повинна вийти пухкою, легкою, повітряною. Збивання повинне тривати не менше 5 хвилин, щоб досягти ідеального результату.

Тільки після цього можна додавати сухі інгредієнти. Деякі кулінари рекомендують ставити просіяне борошно на кілька хвилин в розігріту до 30 хвилин духовку, щоб уникнути закрепів через випічку. Потім поступово додавайте борошно до яєчної маси. Завдяки цьому паска вийде легкою і пухкою, збереже всередині вологість.

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