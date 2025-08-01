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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
2 хв

Пауза у стосунках — що означає пропозиція пожити окремо і як правильно реагувати

Подібні рішення не завжди ведуть до розриву — іноді це сигнал тривоги або крик про допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Стосунки

Стосунки / © Freepik

У житті трапляються випадки, коли партнер пропонує пожити окремо. Часто така перспектива лякає або викликає гнів. Утім, подібні рішення не завжди ведуть до розриву — іноді це сигнал тривоги або крик про допомогу.

Лайфкоуч Віталій Курсік у коментарі РБК-Україна розповів, що стоїть за такими словами і як реагувати, якщо ви не готові прийняти цю ідею.

Це не завжди крапка у стосунках

Фраза «давай поживемо окремо» не завжди означає, що все закінчено. Причини можуть бути різні — емоційне вигорання, потреба у паузі, невміння вирішити конфлікт.

«Реакція «це кінець» — зрозуміла, але передчасна. Людина могла дійти до такого рішення зовсім не через байдужість чи зраду. Можливо, це емоційне вигоряння, втома або потреба себе переосмислити у стосунках. У будь-якому разі — це важливий момент, який не варто замовчувати або ігнорувати», — каже експерт.

Уникайте припущень і ставте прямі запитання

Не треба одразу погоджуватись або кричати «та як ти можеш?!». Спробуйте спокійно запитати:

  • Що для тебе означає «жити окремо»?

  • Це пауза чи підготовка до розриву?

  • Що ти хочеш зрозуміти чи змінити завдяки цьому рішенню?

Ці запитання допоможуть прояснити позиції — і уникнути припущень.

Пошук компромісів

Мати іншу точку зору — нормально. Якщо думка про окреме життя для вас неприйнятна, скажіть це чесно, без маніпуляцій: «Я не готовий жити окремо. Якщо ти потребуєш простору — давай знайдемо інше рішення, як це можна зробити без переїздів».

У здорових стосунках компроміси шукають разом, а не нав’язуються однією стороною.

Симптом глибших проблем

Небажання жити разом може бути симптомом глибших проблем: втрати близькості, відсутності діалогу, розходження цінностей.

«Це болісно, але корисно — іноді саме такі моменти допомагають побачити, чи варто продовжувати боротьбу за стосунки», — додає Віталій Курсік.

Не здавайте позиції зі страху, майте самоповагу

Якщо ви погоджуєтесь лише через страх втратити партнера — це тривожний дзвіночок. Стосунки, в яких одна сторона «терпить» рішення іншої, приречені на емоційне вигорання.

Ви маєте право не погоджуватись. І це не ультиматум, а ознака самоповаги.

«Тимчасова відстань — не завжди трагедія. Але й не обов’язковий рецепт зцілення. Якщо ви обидва чесні у своїх мотивах — стосунки можуть пережити навіть роз’їзд. Але якщо хтось «погоджується, аби не втратити» — згодом обов’язково втратить і себе, і партнера», — резюмує експерт.

До слова, американський психолог Марк Треверс розповів, що вбиває стосунки. Йдеться про дві речі: «его», яке вище за емоційну близькість, та уникання відповідальності за вчинки.

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