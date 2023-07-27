Павутинний червоний кліщ - як розпізнати та боротися зі шкідником

Часто буває, що здорові рослини раптом починають слабшати та чахнути. Причиною може бути садовий павутинний кліщ, який оселився на рослинах.

Як побачити павутинного кліща

Як знайти небажаного квартиранта та знешкодити його? Насамперед його потрібно виявити, річ у тому, що дорослі особи садового павутинного кліща досягають довжини не більше 1 мм, тому його важко візуально помітити.

Городній шкідник є маленьким павуком овальної форми. Крихітні розміри дозволяють павутинному кліщу бути непоміченим, доки не почнеться загибель рослин. Тому необхідно регулярно та ретельно оглядати посіви, щоб вчасно розпочати боротьбу з небажаним поселенцем.

Чим небезпечний павутинний кліщ

Павутинний кліщ харчується соком рослин, тому кліщ може оселитися на городніх, садових чи кімнатних культурах.

Розмножуються дорослі особини яйцями, які розносяться тваринами, людиною, сильним вітром. За рік павутинний кліщ може дати до 20 поколінь у домашніх умовах та приблизно 4 покоління на вулиці. Потягом декількох днів колонія кліщів може знищити рослину повністю.

Уражене листя покривається білими цятками в місцях проколів, починає сохнути. Місця проколів є місцем проникнення різних інфекцій, які самі кліщі та переносять, найчастіше це сіра гнилизна.

Павутинний кліщ абсолютно невибагливий у їжі, тому може виявитися на будь-якій рослині - на огірках, томатах, ягідних кущах, полуниці, на будь-якій розсаді, на кімнатних рослинах.

Народні методи боротьби з павутинними кліщами

Мильний розчин. Розчиніть звичайне мило для миття посуду у воді та оприскуйте рослини цим розчином. Це допоможе знищити кліщів.

Розчин перекису водороду. Розчиніть перекид водню у воді, у пропорції 1:10 та обприскайте рослини цим розчином. Він допоможе знищити кліщів і запобігти повторному зараженню.

Часниковий розчин. Наріжте кілька зубчиків часнику і залийте їх водою на ніч. На наступний день процідіть розчин і обприскайте ним рослини.

Екстракт тютюну: Настоюйте тютюн у воді у пропорції 1:10 протягом кількох днів, потім процідіть і оприскуйте рослини.

Якщо у вас є доступ до рідкого азоту, ви можете оприскувати рослини їм для знищення кліщів.

Майте на увазі, що павутинний кліщ не належить до класу комах, це павукоподібна тварина, тому використовувати для боротьби препарати для комах марно.

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