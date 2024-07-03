Павутинний кліщ: як позбутися, чим врятувати уражені рослини

Павутинний кліщ вражає кімнатні рослини, шкодить тепличним рослинам, завдає значної шкоди рослинам у відкритому ґрунті.

На вигляд павутинні кліщі – це комахи малого розміру до 2 мм, різного кольору - жовто-зелені, червоні, оранжеві, білі, що плетуть павутинки та висмоктують соки у рослин. На початку зараження павутинні кліщі розташовуються на нижній частині листків, виглядають як малесенькі крапочки, що рухаються. На листках, уражених павутинним кліщем, з’являються жовті крапочки, листки опадають, а кліщики продовжують знищувати всю рослину, вона втрачає вигляд та гине.

Павутинний кліщ

Які рослини пошкоджує павутинний кліщ

Найчастіше паразити вражають огірки, перець, сою, соняшник. Кліщ вражає практично будь-які кімнатні рослини - фуксії, драцени, пальми, кімнатні троянди, бальзаміни, пальми і фікуси.

Паразити проколюють листову пластину та живляться клітинним соком, в результаті рослини починають страждати від нестачі вологи та порушення обміну речовин, стають слабкими та вразливими до різних хвороб, при цьому листя в'яне, скручується та опадає.

Ознаки появи павутинного кліща на рослинах

Важливо не пропустити появу шкідника. На початковій стадії його розвитку, якщо рослина ще не дуже ушкоджена, можна застосувати різноманітні народні методи, наприклад, потерти листя з обох боків й стебла мильним розчином.

Як розпізнати появу павутинного кліща на рослині:

На зворотному боці листа з'явились безліч невеликих світлих точок.

На частинах рослин з'явилася тонка павутинка.

На кінчиках пагонів помітні колонії шкідників.

Листя поступово біліють, втрачають колір і гинуть, рослина припиняє ріст, скидає бутони та квіти.

Павутинний кліщ на винограді

Як боротися із павутинним кліщем

При найменшій підозрі на павутинний кліщ, рослину потрібно ізолювати від інших.

Якщо це кімнатна рослина та ураження невелике, можна поприскати рослину водою та помістити в целофановий пакет, залишивши так її так на 3-4 дні. Більшість видів кліщів не виносять високої вологості і загинуть. Стежте, щоб рослини не попріли.

Якщо ж вже з’явилися шкідники, на жаль, природні методи, такі як господарське мило, часник, цибуля, що є безпечними для людини, зазвичай не допомагають у боротьбі зі шкідником. Тому потрібно застосовувати хімічні препарати - акарициди або інсектоакарициди. Кліщі відкладають масу яєць, які можуть зберігатися в ґрунті, і ураження буде повторюватися, якщо не вивести їх повністю.

Обов'язково чергуйте застосування препаратів з різною діючою речовиною, повторне застосування одного і того ж інсектициду може викликати у кліщів адаптацію (резистентність). Обробляти рослини інсектицидами від павутинного кліща потрібно кілька разів., популяція кліща буде відновлюватися з яєць і уцілілих особин. Експерти радять також комбінувати препарати від шкідників (інсектициди) і від хвороб (фунгіциди). Павутинний кліщ – розповсюджувач багатьох небезпечних захворювань, а крім цього, ослаблена рослина особливо схильна до заражень.

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