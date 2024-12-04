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Печиво "Миколайчики": простий рецепт до Дня святого Миколая, щоб порадувати дорослих і дітей

Час приготування
32 хвилини
Харчова цінність на 100 г
501 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
1 хв
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Печиво "Миколайчики": простий рецепт до Дня святого Миколая, щоб порадувати дорослих і дітей

Рецепт печива "Миколайчики" / Фото: pixabay.com

Вже зовсім скоро День святого Миколая, спробуйте порадувати своїх дітей не лише приємними подарунками під подушку, але й смачним печивом "Миколайчики".

Ароматне медове печиво, яке є традиційним українським десертом до Дня святого Миколая. Смаколиками часто прикрашали свою оселю, їх клали у чобітки і дарували дітям як символ свята.

Інгредієнти

мед
150 г
цукор
100 г
вершкове масло
100 г
яйця
2 шт.
борошно
400-450 г
сода
1 ч. ложка
кориця
1 ч. ложка
мелений імбир
1/2 ч. ложки
мелена гвоздика (за бажанням)
1/4 ч. ложки
сіль
дрібка
білок яйця
1. шт
цукрова пудра
200 г
лимонний сік
1 ч. ложка

Процес приготування:

  1. Мед, цукор і вершкове масло розтопити у каструлі на невеликому вогні. Постійно помішувати, щоб суміш не пригоріла. До кипіння не доводити. Коли маса стане однорідною, зняти з вогню і остудити. Додати яйця і перемішати.
  2. В окремій ємності змішати борошно, соду (не забудьте загасити оцтом), імбир, корицю, мелену гвоздику, сіль. Поступово ввести сухі інгредієнти до вологих. Замісити м'яке тісто, яке не липне до рук. Загорнути в харчову плівку, поставити в холодильник на 1 годину.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів. Тісто вийняти з холодильника, розкатати на присипаній борошном поверхні і вирізати печиво за допомогою формочок у вигляді "Миколая" (можна будь-які форми за бажанням). 
  4. Випікати 10-12 хвилин, доки печиво не підрум'яниться. 
  5. Приготувати глазур: збити яєчний білок з цукровою пудрою (маса повинна вийти однорідною і густою). Додати лимонний сік. Перекласти у кондитерський мішок і прикрасити печиво різноманітними візерунками. Глазур застигає близько 1 години.

Смачного!

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