Печиво "Миколайчики": простий рецепт до Дня святого Миколая, щоб порадувати дорослих і дітей

Вже зовсім скоро День святого Миколая, спробуйте порадувати своїх дітей не лише приємними подарунками під подушку, але й смачним печивом "Миколайчики".
Ароматне медове печиво, яке є традиційним українським десертом до Дня святого Миколая. Смаколиками часто прикрашали свою оселю, їх клали у чобітки і дарували дітям як символ свята.
Інгредієнти
- мед
- 150 г
- цукор
- 100 г
- вершкове масло
- 100 г
- яйця
- 2 шт.
- борошно
- 400-450 г
- сода
- 1 ч. ложка
- кориця
- 1 ч. ложка
- мелений імбир
- 1/2 ч. ложки
- мелена гвоздика (за бажанням)
- 1/4 ч. ложки
- сіль
- дрібка
- білок яйця
- 1. шт
- цукрова пудра
- 200 г
- лимонний сік
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
- Мед, цукор і вершкове масло розтопити у каструлі на невеликому вогні. Постійно помішувати, щоб суміш не пригоріла. До кипіння не доводити. Коли маса стане однорідною, зняти з вогню і остудити. Додати яйця і перемішати.
- В окремій ємності змішати борошно, соду (не забудьте загасити оцтом), імбир, корицю, мелену гвоздику, сіль. Поступово ввести сухі інгредієнти до вологих. Замісити м'яке тісто, яке не липне до рук. Загорнути в харчову плівку, поставити в холодильник на 1 годину.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Тісто вийняти з холодильника, розкатати на присипаній борошном поверхні і вирізати печиво за допомогою формочок у вигляді "Миколая" (можна будь-які форми за бажанням).
- Випікати 10-12 хвилин, доки печиво не підрум'яниться.
- Приготувати глазур: збити яєчний білок з цукровою пудрою (маса повинна вийти однорідною і густою). Додати лимонний сік. Перекласти у кондитерський мішок і прикрасити печиво різноманітними візерунками. Глазур застигає близько 1 години.
Смачного!