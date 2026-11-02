Пельмені більше не розвалюватимуться під час варіння: додайте в тісто цей простий продукт

Рецепт еластичного тіста на пельмені / © pixabay.com

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Домашні пельмені можуть розкриватися в каструлі, втрачати начинку й перетворювати бульйон на каламутну суміш. Одна з причин — недостатньо еластичне тісто, яке погано тримає краї після ліплення. Щоб виправити ситуацію, спробуйте додати до борошна одну столову ложку рослинної олії. Вона допомагає зробити тісто пластичнішим, полегшує розкачування та роботу з тонким шаром.

Навіщо додавати олію в тісто для пельменів

Рослинна олія — простий продукт, який часто використовують у домашніх рецептах тіста. Вона робить його еластичнішим і допомагає уникнути надмірної сухості, через яку краї можуть тріскатися під час ліплення. Проте сама олія не гарантує, що пельмені не розваряться: важливо також дотримуватися пропорцій, добре вимісити тісто й надійно зліпити краї.

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Для приготування знадобляться 500 г пшеничного борошна, приблизно 220-250 мл води, одне яйце, половина чайної ложки солі та одна столова ложка соняшникової олії.

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Спочатку змішайте яйце із сіллю та водою, додайте олію. Поступово всипайте просіяне борошно й замішуйте тісто, доки воно не стане однорідним і пружним. Не додавайте всю воду одразу: її кількість залежить від властивостей борошна. Якщо маса надто липне до рук, підсипте трохи борошна, а якщо кришиться — обережно додайте воду.

Накрийте тісто рушником або загорніть у харчову плівку та залиште на 20 хвилин. За цей час воно стане зручнішим для розкачування. Потім сформуйте пельмені, викладаючи начинку так, щоб краї залишалися чистими й сухими. Перед варінням щільно з’єднайте тісто, випустивши повітря навколо начинки.

Що ще допоможе пельменям не розварюватися

Навіть вдалий рецепт тіста не врятує пельмені, якщо порушити технологію приготування. Не розкачуйте тісто до надмірної тонкості: воно має бути тонким, але достатньо міцним, щоб утримувати м’ясну начинку. Не кладіть забагато фаршу, через це краї складніше з’єднати, а оболонка сильніше натягується.

Варіть пельмені в достатній кількості киплячої підсоленої води. Після занурення обережно перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна, а коли вода знову закипить, зменште нагрівання до помірного. Бурхливе кипіння може пошкодити вироби.

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Готовність визначайте не лише за тим, чи спливли пельмені, а й за розміром виробів та часом приготування, необхідним для повного проварювання начинки.

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