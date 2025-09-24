Пенсіонерка на межі втрати свого будинку через воду: що сталося (фото)

Жінка опинилася на межі втрати свого будинку через воду Фото: ілюстративне / © Pixabay

У Великій Британії, графстві Саффолк, 88-річна Джин Флік опинилася на межі втрати свого будинку, розташованого на краю скелі. Через активну ерозію узбережжя оселя може в будь-який момент впасти в море.

Про це пише thesun.

Місцева влада попередила: якщо обрив наблизиться менш ніж на п’ять метрів до її оселі, будинок доведеться знести.

88-річна Джин Флік опинилася на межі втрати свого будинку Фото: SWNS

«Я просто сподіваюся, що не буде високих припливів. Нещодавно була сильна буря, але ми ще тримаємося», — розповіла пенсіонерка.

Раніше на її вулиці вже знесли один будинок через подібну ситуацію. Пані Флік висловила жаль, що захисні споруди на узбережжі так і не вдалося звести: за словами чиновників, важка техніка не може дістатися до підніжжя скелі.

«Нам сказали, що нічого зробити не можна. Ми мусимо чекати неминучого», — додала вона.

88-річна пенсіонерка опинилася на межі втрати свого будинку Фото: SWNS

Жінка зізнається, що у випадку втрати будинку їй, ймовірно, доведеться перебратися в намет чи будинок на колесах.

«Серце розіб’ється, якщо це станеться, бо це мій дім. Це справді руйнівно», — говорить вона.

Будинок, зведений у 1928 році, нині вважається одним із найбільш вразливих на узбережжі. Ситуацію значно погіршив шторм Бабет, що стався 2023 року. Тоді вода сильно пошкодила берегову лінію.

Місцева рада Східного Саффолку підтвердила, що стежить за ситуацією. У відомстві зазначили: пріоритетом є безпека мешканців, і у разі критичної небезпеки буде організоване виселення. Водночас можливість проведення захисних робіт планують переглянути навесні, після зимових штормів.

