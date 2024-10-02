Перебувають на піку популярності: стилісти назвали п'ять стрижок, які варто спробувати вже сьогодні

Стилісти сходяться на думці, що цієї осені найтрендовішими залишатимуться короткі стрижки, але осінній сезон підготував дещо модне і для власниць довгого волосся.

Кроб

Нова коротка стрижка для жінок, яка завойовує серця. Взагалі стилісти прогнозують, що протягом усієї осені 2024 року в моді будуть саме короткі зачіски, навіяні модою 90-х. Якщо ви не можете обрати між класичним бобом і варіантом покороче, спробуйте "золоту середину". Кроб — це укорочений варіант популярної стрижки боб-каре. Така текстурована стрижка має досить свіжий вигляд, а ще вона буде дуже красиво виглядати на кучерявому від природи волоссі.

Драпірований чубчик

Осінь можна по праву назвати сезоном чубчиків. Стильна стрижка — чудова можливість позбутися того волосся, яке вигоріло за літо на сонці, одночано обрамивши вилиці та підборіддя. Подовжений драпірований чубчик має дуже затишний вигляд, а тому чудово підходить під атмосферу всього осіннього сезону.

Цієї осені в моді будуть різноманітні чубчики: від тонких і прямих до пишних.

"Метелик" шарами

Стрижка "метелик" відома вже давно, але цієї осені вона знову повернеться до трендів. Причина доволі проста: це по-справжньому універсальна зачіска, яка додає волоссю грайливої структури і об'єму. Додатково ця стрижка красиво обрамляє обличчя завдяки своїм шарам біля підборіддя, але дозволяє зберегти основну довжину волосся.

Персоналізована міді

Стрижку міді можна назвати ідеальним проміжним варіантом, тому що вона схожа на короткий боб, однак, при цьому, залишає багато місця для вкладання. Така модна зачіска додатково допомагає зробити волосся здоровим, об'ємним і густим. Ваш образ отримає дівочий запал і невимушеність.

Тут варто сказати, що не існує єдиного правильного варіанта міді. Комусь підходить прямий зріз, а іншим потрібні шари, щоб додати текстури.

Нара боб

Доволі цікаве і незвичайне каре, яке отримало свою назву завдяки популярній моделі Нарі Сміт. Саме вона й перетворила таку зачіску на справжній тренд осені 2024. Модна стрижка поєднує в собі чубчик набік і стильний боб однієї довжини, що надає їй ледь грайливого настрою. Головна особливість такого каре в тому, що воно дуже просте у догляді. А ще нара боб акуратно відростає, а тому його буде набагато легше вкладати, ніж піксі або градуйований боб.

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