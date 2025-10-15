ТСН у соціальних мережах

208
2 хв

Перед чищенням килима зробіть одну маленьку дію: отримаєте приголомшливий результат — старовинний секрет

Щоб килим сяяв чистотою й позбувся пилу та неприємного запаху, зовсім не обов’язково купувати дорогі засоби. Фахівці поділилися простим і швидким методом, який економить час і гроші.

Тетяна Мележик
Як почистити килим без проблем

Як почистити килим без проблем / © unsplash.com

Килими — це не лише елемент затишку та краси, а й справжній магніт для пилу, бруду та плям. Ворс швидко збирає шерсть домашніх тварин, вбирає розлитий чай чи сік, а про пил можна й не згадувати. Багато господинь знають, що одного пилососа іноді просто недостатньо, щоб підтримувати килим у чистоті.

Все починається з підготовки. У теплій воді розчиніть трохи м’якого рідкого мила — підійде навіть дитяче. Наносьте розчин на килим м’якою губкою, не змочуючи його занадто сильно. Найбільш забруднені ділянки потрібно легкими рухами втерти, а чисті — просто трохи зволожити. Потім протріть оброблені місця чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила.

Далі на черзі природний освіжувач — лаврове листя. Закип’ятіть у каструлі приблизно літр води та додайте 7–10 листочків лавра. Дайте відвару настоятися 10–15 хвилин, щоб він наситився ароматом і ефірними оліями. Потім процідіть рідину та перелийте у пляшку з розпилювачем для зручного використання. Лавровий відвар освіжить килим і очистить його від мікробів за лічені хвилини.

Розпилюйте відвар рівномірно по килиму, уникаючи утворення мокрих плям. Залиште на 20–30 хвилин, щоб ефірні олії лавра проникли у ворс, нейтралізували запахи та вбили бактерії. Коли килим трохи підсохне, обов’язково пропилососьте його.

Спробувавши цей метод хоча б один раз, ви забудете про старі способи прибирання. Килим довше залишається свіжим, не має затхлого запаху і стає безпечнішим для дітей. А найприємніше — для цього потрібні лише прості домашні засоби, які знайдуться в кожному домі.

208
