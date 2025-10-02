Перед опалювальним сезоном зробіть це, щоб не втрачати тепло через вікна та двері

Опалювальний сезон / © iStock

Повітря, що накопичується в системі опалення, є причиною холодних зон на радіаторах, поганої циркуляції води та шумів ("бурління"). Щоб відновити нормальну роботу опалення, потрібно провести процедуру "випуску повітря".

Експерти видання Viessmann надали чітку інструкцію, як це зробити самостійно:

Вимкніть та охолодіть: Насамперед вимкніть систему опалення і дайте воді у ній трохи охолонути, щоб уникнути ризику опіків. Знайдіть клапан: Відкрийте повітропровідні клапани на радіаторах. Зазвичай вони розташовані у верхній частині батареї.

Випустіть повітря: Повільно поверніть клапан проти годинникової стрілки (використовуйте спеціальний ключ або викрутку). Ви одразу почуєте характерне шипіння повітря. Закрийте: Як тільки шипіння припиниться і піде рівномірний струмінь води, негайно закрийте клапан. Повторіть: Повторіть цю процедуру для всіх радіаторів. Починати варто з того, що розташований найдалі від джерела тепла.

Перевірка тиску та частота процедури

Після завершення "продування" обов'язково перевірте тиск у системі. За необхідності, доведіть його до рекомендованого рівня. У закритих системах може знадобитися долити воду через заповнюючу лінію.

Як часто робити? Експерти This Old House радять робити це раз на рік, в ідеалі — перед початком опалювального сезону. Якщо ви чуєте бурління частіше, можливо, доведеться прокачувати систему частіше.

Важливо! Не рекомендується прокачувати радіатори, коли система увімкнена, оскільки це може затягнути більше повітря та призвести до опіків гарячою водою.

Тепло в домі: як утеплити житло з мінімальними витратами

Щоб максимально зберегти тепло, експерти радять зосередитися на місцях найбільших тепловтрат.

Утеплення вікон та дверей

Найбільші втрати тепла відбуваються саме через них. Що потрібно зробити:

Заклеїти щілини: Використовуйте ущільнювач або герметик для заклеювання щілин у рамах.

Плівкове рішення: Наклейте на вікна теплозберігаючу плівку.

Щільні штори: Повісьте щільні штори, які вночі можуть стати додатковим бар'єром для холоду.

Двері: Утепліть вхідні двері, забезпечте герметичні стики та встановіть спеціальну щітку внизу, щоб перекрити доступ холодному повітрю.

Оптимізація роботи батарей

Подбайте про те, щоб радіатори віддавали тепло ефективно:

Відкрийте простір: Приберіть усі предмети, що заважають вільному поширенню тепла, наприклад, меблі чи довгі штори.

Тепловідбивний екран: Встановіть за батареєю тепловідбивний екран із фольги. Це допоможе спрямувати тепло в кімнату, а не нагрівати стіну.

Простими та доступними рішеннями, які допоможуть пережити холод, залишаються: теплий одяг, грілки та сучасні ковдри з підігрівом.