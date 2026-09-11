Як підготувати батареї до опалення / © pexels.com

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Перед початком опалювального сезону багато хто просто чекає, коли в будинку увімкнуть опалення. Проте навіть справна батарея може працювати менш ефективно, якщо вона вкрита шаром пилу, частково заповнена повітрям або значна частина її тепла поглинається холодною стіною. Тому перед холодами радіатори варто підготувати. Це не потребує дорогого ремонту, адже все можна зробити власноруч.

Спочатку добре очистіть батарею від пилу

Пил між секціями та на задній частині радіатора — не просто косметична проблема. Він заважає нормальному руху теплого повітря, тому батарея може віддавати тепло менш ефективно.

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Перед початком сезону протріть радіатор вологою ганчіркою, а важкодоступні місця очистіть щіткою або пилососом із вузькою насадкою. Особливо ретельно потрібно прибрати пил між секціями та за батареєю.

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Якщо радіатор має декоративний екран, його також потрібно очистити й переконатися, що він не перекриває рух теплого повітря.

Перевірте, чи немає повітря всередині

Якщо після ввімкнення опалення батарея прогрівається нерівномірно, а її верхня частина залишається холодною, причиною може бути повітря в системі. У такому випадку радіатор може працювати не на повну потужність.

Для батарей із краном Маєвського повітря можна стравити за допомогою спеціального ключа. Робити це потрібно лише на охолодженому радіаторі та обережно. Після виходу повітря, коли починає надходити вода, клапан закривають. Якщо у вас автономне опалення, після процедури також варто перевірити тиск у системі.

Фахівці з енергоефективності зазначають, що повітря в радіаторі може знижувати його ефективність, а стравлювання повітря є одним із простих способів підготувати систему до сезону.

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Поставте тепловідбивний екран за батареєю

Є ще один простий спосіб зменшити втрати тепла — встановити тепловідбивний екран за радіатором, особливо якщо батарея розташована біля зовнішньої, неутепленої стіни.

Такий екран відбиває частину теплового випромінювання назад у приміщення, замість того щоб воно поглиналося стіною. Energy Saving Trust прямо рекомендує радіаторні відбивачі як один із недорогих способів підвищити енергоефективність житла.

Для цього можна використати спеціальний фольгований екран для радіаторів. Важливо встановити його саме за батареєю, а не накривати ним сам радіатор.

Що ще перевірити перед холодами

Не варто заставляти батарею меблями або закривати її щільними шторами до самої підлоги. Теплому повітрю потрібен вільний рух по кімнаті.

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Також огляньте стики та крани: якщо є підтікання, сліди іржі або інші несправності, краще усунути їх до початку опалення.

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