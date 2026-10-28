Перед тим як прикрашати ялинку: сім речей, які краще викинути з новорічних запасів

Які новорічні прикраси вже час викинути / © pexels.com

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Дизайнери інтер’єрів і професійні організатори радять починати підготовку до свят із невеликого розхламлення. Такий підхід допомагає звільнити місце для речей, які справді подобаються, і зробити оформлення оселі більш цілісним. Ось сім категорій новорічних прикрас, які варто переглянути перед початком святкового сезону.

Старі та несправні гірлянди

Якщо торішня гірлянда має перегорілі лампочки, пошкоджений дріт або постійно заплутується, краще не відкладати рішення про її заміну. Особливо це стосується електричних прикрас, які мають видимі пошкодження чи працюють із перебоями.

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Перед використанням перевірте кабель, вилку та місця з’єднань. Гірлянди з тріщинами, оголеними проводами або іншими ознаками несправності не варто вмикати навіть для короткої перевірки.

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Якщо прикраса справна, але її складно розплутати, проблему можна вирішити правильним зберіганням. Намотуйте гірлянди на картонні котушки або спеціальні тримачі й кладіть окремо від ялинкових іграшок. Це допоможе уникнути пошкоджень наступного року.

Декор, який втратив актуальність

З часом можуть змінитися смаки, кольори інтер’єру та уявлення про те, якою має бути святкова оселя. Яскраві пластикові фігурки, блискучі прикраси або декор незвичних відтінків, придбані під впливом короткочасної моди, можуть більше не поєднуватися з рештою оформлення.

Не обов’язково викидати все, що не відповідає актуальним тенденціям. Спочатку відкладіть прикраси, які вам більше не подобаються, і подивіться, чи можна використати їх в іншій кімнаті або поєднати з новими деталями.

Речі в хорошому стані можна продати, подарувати знайомим або передати на благодійність. Так декор отримає друге життя, а вдома залишаться прикраси, які відповідають вашому стилю.

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Однакові ялинкові іграшки та інші дублікати

Купуючи новорічні прикраси щороку, легко зібрати кілька майже однакових наборів кульок, фігурок або декоративних підвісок. Зрештою частина з них залишається в коробках, хоча для оформлення ялинки достатньо значно меншої кількості.

Перегляньте запаси й залиште улюблені екземпляри, а також ті, що мають найкращий вигляд і стан. Решту можна віддати або продати, якщо вони не пошкоджені.

Виняток — універсальні однотонні кульки, стрічки та інші базові прикраси, які легко комбінувати між собою. Вони можуть стати основою декору навіть тоді, коли ви вирішите змінити кольорову гаму ялинки.

Прикраси, якими ви не користувалися торік

Деякі речі роками зберігаються в коробках за звичкою. Ви пам’ятаєте, коли й навіщо їх придбали, але під час оформлення оселі щоразу обираєте щось інше.

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Якщо певна прикраса не знадобилася минулого сезону, варто запитати себе, чи є причина діставати її цього року. Можливо, вона більше не відповідає вашим смакам, не вписується в інтер’єр або просто втратила свою привабливість.

Щоб не відкладати сортування, розділіть речі на три групи: залишити, передати комусь або утилізувати. Якщо складно вирішити одразу, відкладіть сумнівні предмети в окрему коробку й поверніться до них після оформлення ялинки.

Пам’ятні прикраси, які ви ніколи не виставляєте

Сувеніри з дитинства, подаровані фігурки та прикраси, пов’язані з певними подіями, можуть мати особливе значення. Однак далеко не кожну таку річ потрібно зберігати роками, якщо вона лише займає місце й ніколи не використовується.

Перед тим як розлучитися з пам’ятною прикрасою, з’ясуйте, що саме для вас у ній цінне. Іноді достатньо сфотографувати предмет, щоб зберегти спогад, не залишаючи саму річ у коробці.

Водночас не варто поспішати позбуватися сімейних реліквій або прикрас ручної роботи. Якщо вони справді дорогі вам, можна виділити для них окреме місце або залишити кілька найцінніших предметів у святковому оформленні.

Стара штучна хвоя та неприродний на вигляд декор

Штучні ялинки, вінки й гірлянди з хвої зручні тим, що їх можна використовувати багато сезонів поспіль. Проте деякі старі моделі мають надто пластиковий вигляд, втратили форму або обсипаються після тривалого зберігання.

Якщо штучна хвоя помітно деформувалася, стала ламкою або втратила значну частину декоративних елементів, варто подумати про заміну. Особливо це актуально, якщо прикраса вже не витримує звичайного встановлення чи розбирання.

Якщо ж виріб справний, але має неприродний вигляд, його можна використати як основу для оновлення. Наприклад, додати стрічки, шишки або інші елементи, які пасують до вашого інтер’єру. Для нових покупок обирайте вироби з різною довжиною гілочок і відтінками хвої — так вони матимуть природніший вигляд.

Надто дитячі прикраси, які вже не відповідають стилю оселі

Коли діти маленькі, ялинку часто прикрашають фігурками мультгероїв, яскравими іграшками та виробами, зробленими власноруч. З роками сімейні традиції змінюються, а колишній декор може вже не відповідати бажаному оформленню оселі.

Це не означає, що всі дитячі прикраси потрібно викинути. Особливо цінні вироби, створені власноруч, можна зберегти як пам’ять або виділити для них окрему невелику ялинку.

Інші прикраси, які втратили актуальність для вашої родини, можна передати тим, кому вони принесуть більше радості. А для основної ялинки підібрати кілька кольорів і повторюваних елементів, щоб декор мав цілісний вигляд.

Як розібрати новорічні прикраси перед святами

Щоб сортування не перетворилося на багатогодинне прибирання, виділіть приблизно годину й дійте послідовно:

Дістаньте всі прикраси. Розкладіть їх на видному місці, щоб оцінити, скільки декору ви насправді маєте. Перевірте стан кожної речі. Відкладіть пошкоджені іграшки, несправні гірлянди та предмети, які неможливо безпечно використовувати. Залиште улюблені прикраси. Виберіть ті, які відповідають вашим смакам і пасують до запланованого оформлення. Відокремте дублікати й непотрібні речі. Те, що має хороший вигляд, можна продати, подарувати або віддати на благодійність. Організуйте зберігання. Розкладіть прикраси за категоріями, підпишіть коробки, а гірлянди змотайте окремо.

Після такого сортування буде легше зрозуміти, чого бракує для святкового оформлення, і не купувати речі, які вже є вдома. А наступного року підготовка до Різдва та Нового року потребуватиме менше часу.

FAQ

Які новорічні прикраси варто викинути перед святами?

Насамперед варто позбутися несправних гірлянд, зламаних іграшок, пошкодженого декору та штучної хвої, яка втратила форму. Також перегляньте прикраси, які роками лежать без використання, дублікати та предмети, що більше не відповідають вашим смакам. Речі в хорошому стані можна продати, подарувати або передати на благодійність.

Як правильно зберігати новорічні прикраси, щоб вони не псувалися?

Перед зберіганням очистьте прикраси від пилу й переконайтеся, що вони сухі. Крихкі скляні іграшки загортайте окремо в папір або пакувальний матеріал, гірлянди акуратно намотуйте на котушки, а дрібні предмети розкладайте в підписані коробки. Зберігайте декор у сухому місці, захищеному від вологи та різких перепадів температури. Перед наступним використанням обов’язково перевіряйте електричні гірлянди на пошкодження.

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