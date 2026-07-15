Перед тим як різати кавун, обов’язково зробіть це: причина здивує багатьох

Кавун / © www.freepik.com/free-photo

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Багато людей перед вживанням миють яблука, виноград чи інші фрукти, але часто забувають зробити те саме з кавуном. Водночас фахівці наголошують, що саме миття шкірки перед нарізанням є важливим кроком, який допомагає знизити ризик потрапляння небезпечних бактерій до м’якоті.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Річ у тім, що під час розрізання кавуна лезо ножа проходить крізь шкірку і може перенести бактерії з її поверхні всередину плода. Якщо на шкірці є сальмонела, кишкова паличка або інші мікроорганізми, вони опиняються на їстівній частині фрукта. Надалі бактерії можуть активно розмножуватися, особливо якщо нарізаний кавун довго перебуває за кімнатної температури або зберігається неналежним чином.

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Експерти зазначають, що забруднення кавуна може статися ще на етапі вирощування. Оскільки плоди ростуть безпосередньо на землі, вони можуть контактувати з брудом, забрудненою водою або екскрементами тварин. Крім того, бактерії можуть потрапити на шкірку під час транспортування, зберігання в магазині, у продуктовому візку чи вже на кухні.

Щоб мінімізувати ризик харчового отруєння, перед нарізанням кавун рекомендують ретельно промити під проточною водою. Якщо є можливість, шкірку можна обережно почистити спеціальною щіткою для овочів і фруктів. Після цього її слід витерти чистим або паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу, яка сприяє розмноженню бактерій.

Також важливо мити руки до і після роботи з продуктами та використовувати чистий ніж і обробну дошку. Це допоможе уникнути перехресного забруднення від інших продуктів або поверхонь.

Після нарізання кавун потрібно якнайшвидше прибрати до холодильника. Фахівці радять зробити це не пізніше ніж через дві години, а в спекотну погоду — ще швидше. Зберігати нарізаний фрукт слід у герметичному контейнері або пакеті за температури не вище 4,4 °C. За таких умов він залишається свіжим приблизно від трьох до п’яти днів.

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Крім того, рекомендується регулярно очищати холодильник і відразу витирати будь-які забруднення, особливо після зберігання сирого м’яса, щоб запобігти перехресному забрудненню. Якщо ж нарізаний кавун став кашоподібним, набув неприємного запаху або помітно змінив свій колір, його краще викинути і не ризикувати здоров’ям.

Нагадаємо, у спекотну погоду більшість людей обирає холодні напої, однак гарячий чай також може допомогти організму охолодитися. Щоправда, цей ефект працює лише за певних умов.

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