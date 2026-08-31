Перш ніж з’їсти огірок, обов’язково перевірте його за цією ознакою

Чи можна отруїтися огірками / © pexels.com

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Фахівці радять перед тим, як додавати огірок до страви, зробити просту перевірку. Вона займає буквально кілька секунд, але допоможе вчасно помітити потенційно небезпечний овоч.

Чому огірки можуть стати небезпечними

Причина пов’язана з природними сполуками під назвою кукурбітацини. Вони містяться в рослинах родини гарбузових, до якої належать огірки, кабачки, гарбузи та деякі інші овочі.

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У невеликих кількостях кукурбітацини є природною частиною рослини. Вони виконують захисну функцію та можуть накопичуватися у відповідь на несприятливі умови вирощування. Саме ці сполуки відповідають за характерний гіркий смак.

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Особливо часто гіркота з’являється, коли рослина переживає стрес — наприклад, через спеку або нестачу вологи. Найбільше кукурбітацинів зазвичай концентрується біля кінця огірка, де він кріпився до стебла, а також безпосередньо під шкіркою.

Як зрозуміти, що огірок краще не їсти

Є дуже простий спосіб перевірити огірок перед приготуванням — відріжте невеликий шматочок і скуштуйте його.

Свіжий огірок зазвичай має м’який, свіжий смак. Якщо овоч несподівано виявився дуже гірким, не варто продовжувати його їсти. Саме виражена гіркота є головною ознакою надмірного вмісту кукурбітацинів.

Якщо огірок має різко гіркий смак, найбезпечніше рішення — викинути його, а не намагатися врятувати страву.

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Чи можна прибрати гіркоту з огірка

Це важливий момент: якщо гіркота дуже сильна, не варто розраховувати на миття, термічну обробку чи маринування як на спосіб зробити такий огірок безпечним.

За підозри на високий вміст кукурбітацинів ці способи не нейтралізують сполуки. Тому сильно гіркий огірок краще не використовувати в їжу.

Водночас звичайна легка гіркота не завжди означає отруєння: смак огірків може відрізнятися залежно від сорту та умов вирощування. Кукурбітацини також природно присутні в огірках у невеликих кількостях.

Які симптоми може спричинити отруєння кукурбітацинами

Випадки такого отруєння трапляються рідко, однак надмірне споживання кукурбітацинів може спричинити проблеми з боку травної системи.

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Серед можливих симптомів:

біль у животі;

нудота;

блювання;

діарея;

спазми;

у тяжких випадках — кровотеча.

Більшість випадків не є тяжкими, проте виражені симптоми після вживання дуже гіркого огірка — привід звернутися по медичну допомогу.

Чи потрібно відмовлятися від огірків

Ні. Не варто виключати огірки зі свого раціону через рідкісний ризик кукурбітацинового отруєння. Магазинні огірки зазвичай мають низький рівень цих сполук, оскільки сучасні сорти селекціонують з урахуванням м’якого смаку.

Проте просте правило варто запам’ятати: перед приготуванням скуштуйте шматочок огірка. Якщо він надзвичайно гіркий — не їжте його та викиньте.

FAQ

Чи можна їсти гіркі огірки?

Якщо огірок має сильно виражений, незвичний гіркий смак, краще його не їсти та викинути. Така гіркота може свідчити про підвищений вміст кукурбітацинів — природних сполук, які у великій кількості здатні спричинити розлади травлення.

Чому огірки стають гіркими?

Гіркота пов’язана з кукурбітацинами. Їхня кількість може збільшуватися, коли рослина зазнає стресу через спеку, посуху або інші несприятливі умови вирощування. Найбільше цих сполук часто накопичується біля кінця огірка та під шкіркою.

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