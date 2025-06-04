Передсмертний свист ацтеків зафіксувала камера: як звучить найстрашніший крик у світі

Предсмертний свист ацтеків / © LADbible

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Людське тіло може видавати досить моторошні звуки, як-от «передсмертний хрип», що зазвичай сигналізує про менш ніж 24 години життя. Але навіть цей звук не зрівняється з жахом передсмертного свисту ацтеків. Його записала камера дверного дзвінка. Людина з собакою в паніці тікала додому.

Про це пише LAD Bible.

Що таке передсмертний свист ацтеків?

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Передсмертний свисток ацтеків, також відомий як свисток-череп, є моторошним музичним інструментом. Він створений приблизно у 1250–1521 роках нашої ери. Його знаходили у стародавніх ацтекських похованнях. Спочатку дослідники були спантеличені його призначенням, доки один із них не наважився в нього подути. Після цього інструмент видав пронизливий вереск, що неймовірно нагадував людський крик.

Сучасні дослідники, використовуючи технологію 3D-друку, змогли відтворити цей свисток. Для дослідження вони залучили групу сміливих добровольців, щоб з’ясувати, як цей жахливий звук впливає на мозок.

Професор Саша Фрюгольц, головний автор дослідження, зауважив: «Звук грубий і високочастотний, і вам, як слухачам, такі звуки зазвичай не подобаються. Оскільки свист черепа ацтеків звучить схоже на людський крик, ми хотіли дослідити, чи мають люди таку ж негативну та неприємну реакцію на звуки свисту смерті ацтеків».

Де і чому використовувався передсмертний свисток ацтеків?

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Експерти припускають, що свистки могли історично використовуватися під час битв для залякування ворогів. Або під час ритуалів людських жертвоприношень, які були останніми перед смертю.

Хоча археологи досі не мають однозначної відповіді, проте дослідження Фрюгольц показало, що мозок добровольців був приголомшений і спантеличений цим звуком. Це підтверджує теорію про те, що свистки могли бути частиною ритуальних жертвоприношень, які проводила цивілізація ацтеків. Вона процвітала в центральній Мексиці майже 200 років між 14-м і 16-м століттями.

Цей звук не з тих, які ви хотіли б чути, займаючись своїми повсякденними справами. Він схожий на поєднання людського вереску зі звуками чайника або паровоза.

Раніше повідомлялося, що професор Саша Фрюгольц із факультету психології Цюріхського університету заявив, що немає жодних наукових доказів того, що терапія первинним криком дає якийсь позитивний вплив на лікування психічних та психологічних розладів.

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