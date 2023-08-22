Перекис водню для домашніх справ: 7 секретів застосування від досвідчених господинь

Що таке перекис водню? Насправді, це звичайна вода, яка має додаткову молекулу. Тому під її дією у води кардинально змінюються властивості, і вона набуває додаткових корисних якостей. І на виході ми отримуємо плямовивідник, антисептик, косметичний та відбілюючий засіб. Досвідчені господині поділилися своїм секретом: як ефективно використовувати цю чудо-водичку та перетворити її на багатофункціональний миючий засіб. Перекис водню - це незамінний помічник для дому, який підходить для тисячі випадків, але потрібен розчин на 3%. Чому у кожної пані в господарстві повинен бути запас перекису водню – читайте далі.

Знезаражуючий засіб для кухні та санвузлів

Щоб зробити антисептичний розчин, потрібно взяти перекис водню та воду у співвідношенні 50/50, налити в пляшку з розпилювачем та обробити чисті поверхні на кухні та у ванній кімнаті. Таким дезінфектором можна обробляти все: столи, раковини, баки для сміття, крани. Змивати розчин не потрібно, просто після обпилення варто дати йому висохнути.

Обробка продуктів харчування

Перекисом водню можна обробляти харчі, а також позбавляти овочі від надлишкового вмісту нітратів. Щоб промити овочі чи фрукти у такому розчині, необхідно у ємність з водою додати 30 грамів препарату. Потім слід ретельно вимити продукти і дати висохнути перед вживанням чи зберіганням.

Плямовивідник

Цей препарат працює як відбілюючий засіб, не пошкоджуючи тканину. Він бореться навіть із застарілими плямами від крові, ягід чи соку. Щоб вивести пляму, потрібно розпилити на неї перекис водню 3%. Щойно пляма зникне, річ необхідно випрати або добре виполоскати у теплій воді. Але не слід використовувати перекис водню для делікатних тканин, варто спочатку протестувати на невеликій ділянці, щоб не було пошкоджень від використання препарату.

Гігієна інструментів для догляду за зубами

Перекис водню використовують для дезінфекції інструментів для догляду за зубами. Потрібно замочити зубні щітки та капи у розчині 3% на п’ять хвилин, потім добре прополоскати водою. Також перекисом водню протирають інструменти для косметичних процедур – ножиці, пінцети тощо.

Догляд за нігтями

Якщо у вас нігті жовтого кольору чи на них є залишки лаку, з цією проблемою добре впорається перекис водню. Потрібно зробити ванночку для рук: в ємність із водою додати 3-4 ст. ложки перекису водню, занурити туди руки та потримати 3-5 хвилин. Після цього варто змастити руки кремом.

Дезінфекція дитячих іграшок

Дуже багато бруду накопичується на дитячих іграшках та іграшках для тварин. Щоб приготувати розчин для дезінфекції, потрібно змішати у пляшці з розпилювачем перекис водню та воду в однакових пропорціях і обробити поверхню іграшки. Після обробки іграшку потрібно протерти, якщо є можливість, можна промити, якщо немає, то слід просто витерти чистою вологою тканиною.

Знезараження поверхонь ванної кімнати

Перекисом водню можна дезінфікувати всі області ванної кімнати, душові, ванну та унітаз. Для приготування розчину потрібно змішати в однаковій кількості воду та перекис водню, потім за допомогою розпилювача нанести на всі поверхні і дати висохнути.

Для відбілювання затирки для швів керамічної плитки, знезараження від бактерій та грибків, щоб убити плісняву, потрібно зробити пасту із соди та перекису водню. Таку пасту необхідно нанести на п’ять хвилин на уражену грибком поверхню і змити водою.

Щоб добре відмити та продезінфікувати унітаз, потрібно налити туди півсклянки препарату, залишити на тридцять хвилин, потім почистити щіткою і змити водою.

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