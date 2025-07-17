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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
2 хв

Перекладіть цим часник — і він зберігатиметься до самої весни: секрет досвідчених господарів

Як зберегти часник цілим і свіжим упродовж тривалого часу: простий метод, який захищає від цвілі, вологи та шкідників.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно зберігати часник

Як правильно зберігати часник / © unsplash.com

Часник важливо не лише вчасно зібрати, також треба забезпечити йому оптимальні умови зберігання, щоб головки не псувалися і залишалися щільними до самої весни. Досвідчені городники поділилися простими, але вкрай ефективними порадами, які допоможуть зберегти урожай без утрат. Про це пише ресурс gordonua.com.

Як правильно зберігати часник: ефективний метод, перевірений часом

  • Не поспішайте очищати. Не струшуйте землю з головок часнику одразу після збирання, також не зрізайте сухе бадилля та луску. Упродовж наступних 5–6 тижнів уся енергія та поживні речовини з гички переходять у головку, роблячи її міцнішою та стійкішою до псування.

  • Сухість і вентиляція. Після збору врожаю важливо уникати вологи: часник дуже чутливий до вогкості, тому його не можна зберігати в холодильнику чи в сирих підвалах. Ідеальні умови для зберігання — температура близько +15°C і сухе, добре провітрюване приміщення. Найкраще зберігати часник у сітках, плетених кошиках чи на дерев’яних решітках. Забудьте про пластикові пакети, вони не пропускають повітря, через що часник починає гнити.

  • Чим перекласти. Щоб уникнути появи цвілі, покладіть між головками часнику гілочки м’яти чи шавлії. Ці рослини виділяють фітонциди — натуральні речовини, які пригнічують розвиток грибкових спор та відлякують трипсів — небезпечних шкідників, що пошкоджують часник та цибулю під час зберігання.

  • Регулярна перевірка. Раз на кілька тижнів перевіряйте часник і відбирайте м’які чи підгнилі головки. Це дозволить уникнути поширення гнилі на здорові зубчики та зберегти основну частину врожаю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
230
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