Часник важливо не лише вчасно зібрати, також треба забезпечити йому оптимальні умови зберігання, щоб головки не псувалися і залишалися щільними до самої весни. Досвідчені городники поділилися простими, але вкрай ефективними порадами, які допоможуть зберегти урожай без утрат. Про це пише ресурс gordonua.com.

Не поспішайте очищати. Не струшуйте землю з головок часнику одразу після збирання, також не зрізайте сухе бадилля та луску. Упродовж наступних 5–6 тижнів уся енергія та поживні речовини з гички переходять у головку, роблячи її міцнішою та стійкішою до псування.

Сухість і вентиляція. Після збору врожаю важливо уникати вологи: часник дуже чутливий до вогкості, тому його не можна зберігати в холодильнику чи в сирих підвалах. Ідеальні умови для зберігання — температура близько +15°C і сухе, добре провітрюване приміщення. Найкраще зберігати часник у сітках, плетених кошиках чи на дерев’яних решітках. Забудьте про пластикові пакети, вони не пропускають повітря, через що часник починає гнити.

Чим перекласти. Щоб уникнути появи цвілі, покладіть між головками часнику гілочки м’яти чи шавлії. Ці рослини виділяють фітонциди — натуральні речовини, які пригнічують розвиток грибкових спор та відлякують трипсів — небезпечних шкідників, що пошкоджують часник та цибулю під час зберігання.