Перекладіть цим картоплю: бульби не гнитимуть, не в’янутимуть і добре збережуться аж до літа

Як зберігати картоплю в погребі чи підвалі, щоб не гнила / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Після збору врожаю картопля часто починає псуватися: утворюється гниль, бульби в’януть, з’являються паростки. Це відбувається через надлишок вологи, нестачу повітря та розмноження бактерій і грибків. Але існує простий, перевірений метод, який дозволяє зберегти картоплю свіжою і твердою до наступного літа.

Чим перекласти картоплю, щоб не гнила, не в’янула і зберегла свій смак

Досвідчені господині радять покласти до ящиків із картоплею звичайне сухе листя хрону. В ньому містяться природні фітонциди — речовини, які пригнічують розвиток мікробів і грибків. Вони створюють захисне середовище, завдяки якому картопля не гниє та довше зберігає смак.

Як правильно застосувати листя хрону:

Реклама

Ретельно переберіть картоплю перед зберіганням, відкладіть пошкоджені бульби.

Викладіть шар сухого листя хрону на дно ящика чи мішка.

Засипте частину картоплі, потім знову перекладіть листям.

Повторюйте, доки не заповните сховище.

Таким чином, листя діятиме як природний «бар’єр», що запобігає поширенню гнилі.

Яка користь листя хрону для зберігання картоплі

Хрін має потужні антибактеріальні властивості.

Сухе листя вбирає зайву вологу.

Картопля довше зберігає твердість і не проростає завчасно.

Зберігайте картоплю у темному, добре провітрюваному місці. Слідкуйте, щоб температура не піднімалася вище +4…+6 °C. Раз на місяць перевіряйте сховище і прибирайте пошкоджені бульби.