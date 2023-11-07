Перекопайте город у листопаді: навіть найбідніший ґрунт стане, як чорнозем – пухким і родючим

Як правильно перекопати ґрунт, щоб наситити його корисними елементами, і наступного року він порадував рясним урожаєм.

Осінь – не менш гаряча пора, ніж весна чи літо, бо вкрай важливо підготувати ґрунт до нового сезону. Одним із найважливіших етапів для підготовки є перекопування. І його не варто пропускати, якщо ви хочете наступного сезону отримати щедрий і рясний урожай. Розповідаємо, чому восени обов’язково потрібно перекопати ділянку та як правильно це зробити.

Раніше ми писали, що потрібно розкидати на картопляні грядки, аби наступного сезону було море картоплі.

Навіщо перекопувати ґрунт восени

Внесення добрив. Більшість садівників чомусь ігнорують цей етап, вважаючи, що восени удобрювати ґрунт не потрібно. Але саме в цей період він потребує насичення корисними елементами, аби наступного сезону дати великий урожай городніх культур. Тому варто саме в листопаді підживити перекопаний ґрунт, аби влітку отримати від нього максимально рясний урожай.

Більшість садівників чомусь ігнорують цей етап, вважаючи, що восени удобрювати ґрунт не потрібно. Але саме в цей період він потребує насичення корисними елементами, аби наступного сезону дати великий урожай городніх культур. Тому варто саме в листопаді підживити перекопаний ґрунт, аби влітку отримати від нього максимально рясний урожай. Покращення стану ґрунту. Якщо перекопати ґрунт у листопаді, він стане пухкішим, у нього краще проникатимуть повітря і волога. Також перекопування допомагає знищити більшість шкідників, оскільки під час процесу перевертання ґрунту личинки опиняються на поверхні і гинуть під впливом холоду, дощу або снігу.

Якщо перекопати ґрунт у листопаді, він стане пухкішим, у нього краще проникатимуть повітря і волога. Також перекопування допомагає знищити більшість шкідників, оскільки під час процесу перевертання ґрунту личинки опиняються на поверхні і гинуть під впливом холоду, дощу або снігу. Додаткове очищення. Під час підготовки до перекопування вам доводиться збирати все сміття, гілки, листя й бур’яни, що дуже економить час і сили навесні, коли настає доволі гаряча пора.

Як правильно перекопати ґрунт: корисні поради

Найкращий час для перекопування ґрунту – це перша декада листопада, поки немає заморозків, оскільки потім зробити це буде значно складніше.

Під час перекопування варто враховувати тип ґрунту на вашій ділянці. Якщо у вас на городі глинистий і важкий ґрунт, його потрібно обов’язково перекопати восени. Якщо піщаний, то такий ґрунт краще перекопати навесні.

Як глибоко перекопувати ґрунт? Глибина залежатиме від того, які культури ви садитимете на ділянці наступного року. Досвідчені садівники рекомендують копати на багнет лопати, не перевертаючи шари ґрунту. Натомість їх потрібно перекладати між собою, аби зберегти максимальну кількість корисних речовин.

Читайте також:

Ця квітка обожнює посів у листопаді: насіння можна розкидати навіть у сніг, йому нічого не буде

Груші даватимуть потрійний урожай: як правильно обрізати плодові дерева у листопаді

Як зимою рятувати молоді дерева від гризунів та зайців: хитрощі досвідчених садівників



