Перелік квітів, які потрібно поставити на підвіконні, щоб залучити до оселі щастя, добробут і достаток

Які квіти несуть багатство, щастя і добробут / © Pixabay

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Товстянка (часто в народі її ще називають «грошовим деревом») вважається одним із найпотужніших символів фінансового добробуту. А все тому, що її кругле листя формою нагадує монети, а здатність накопичувати вологу символізує стабільність і збереження грошей. Однак, для залучення фінансів важливо, щоб ця рослина була вирощена з живця, а не просто придбана в магазині. Горщик з товстянкою краще розмістити на південно-східному підвіконні. Це зона багатства за фен-шуй, а в землю покласти кілька монет для посилення енергетики.

Бамбук — ще один потужний провідник талану і процвітання. В азійських країнах стебла бамбука, перев’язані червоною стрічкою, часто дарують на новосілля або під час відкриття бізнесу. Особливе значення має й кількість пагонів: три — для загальної удачі, п’ять — для щасливих стосунків, сім — для залучення багатства. Бамбук рекомендують тримати у прозорій вазі з водою, додавши на дно кілька камінців — це допомагає очищати простір від негативу.

Герань з рожевими квітами притягує любов і гармонію в родину, а з яскраво-червоними — активізує фінансові потоки. За часів королеви Вікторії її садили біля входу, щоб гості приносили в дім щастя Запах герані допомагає приборкати сварки, які часто призводять до матеріальних втрат. Проте зверніть увагу, якщо листя починає жовтіти, це може сигналізувати про “витік” енергії та ресурсів у домі.

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Заміокулькас (його ще називають “доларове дерево”) серед кімнатних рослин вважається одним із найбільш популярних. Його блискуче листя збирає енергію розвитку і зростання, тому його рекомендують розміщувати поруч із важливими документами або сейфом. Водночас заміокулькас потребує догляду: пил на листках блокує потік грошей, тому їх слід регулярно протирати вологою тканиною.

А ось кактуси на підвіконні можуть негативно впливати на добробут. Їхні колючки наче “проколюють” енергетику фінансової удачі, а здатність виживати у складних умовах символізує брак достатку. Якщо кактус вже є у домі, не поспішайте викидати. Його негативний вплив можна збалансувати м’якою енергетикою інших рослин, наприклад, фіалки або бегонії.