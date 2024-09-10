Пересадка півоній восени: як правильно це зробити, щоб вони розкішно зацвіли навесні

Коли найкраще пересаджувати півонії та як це краще робити

Коли пересаджувати півонії

При пересаджуванні півоній потрібно мати на увазі, що до зими вони повинні встигнути наростити корені та насититися поживними речовинами, тому пересаджувати їх пізньої осені не варто. Щоб півонії встигли наростити корені та нормально перезимували, потрібно близько місяця. Переважно півонії пересаджують у вересні, на півдні їх можна розсаджувати до середини жовтня.

Якщо пересаджувати кущі півоній навесні, це може призвести до загибелі рослин. У випадку, якщо під час посадки рослин температура повітря вища за 15 градусів, квітка може почати одразу ж рости, не сформувавши повноцінну кореневу систему.

Як правильно пересадити півонії, щоб вони цвіли

Фахівці радять дотримуватись таких правил при пересадці півоній.

Викопувати кущі потрібно після дощу, коли земля найбільш зволожена, тоді менша ймовірність пошкодити ніжне коріння півонії. Якщо дощів немає, то кущ попередньо добре полити та копати наступного дня. Викопувати півонії кращу разом з великою грудкою землі, щоб, знову ж таки, не пошкодити коріння.

Важливо зрізати стебла рослини — їхня довжина має становити не більше 10 см.

Важливо максимально скоротити час від викопування до посадки півонії на нове місце. Тому потрібно спочатку викопати та підготувати нові посадкові ямки, а потім викопати кущ і пересадити його на нове місце.

Нове місце для посадки півоній має бути добре освітленим і провітрюваним, якщо сонця буде мало, то квіти почнуть чахнути та гинути.

Півонії люблять родючий ґрунт, тому яму та ґрунт потрібно очистити його від трави та бур'янів і заповнити її родючою сумішшю з піску і золи.

Занадто глибоко півонії заглиблювати не потрібно, але й висаджувати півонію занадто близько до поверхні, не слід.

Трамбувати землю після посадки півоній не потрібно, так можна пошкодити квіткові бруньки, які вже заклалися. Трамбувати землю потрібно по зовнішній межі посадкової ямки.

Воду в посадкові ямки потрібно поливати тоді, коли ви поклали туди корінці. Після цього засипати землею.

Як ділити півонії

Спочатку слід провести дезінфекцію леза або ножа.

Рослину розрізати біля основи на 2-4 частини. Кожна частина повинна мати кореневище довжиною 8-12 см, близько 5 додаткових коренів довжиною 5 см, 3-5 ростових бруньок.

Бажано замочити рослину у Фітоспорині, перманганаті калію, Епіні, Гетероауксині, Цирконі.

Після замочування коріння обов'язково просушується. Для цього його потрібно вийняти з розчину і покласти в прохолодне темне місце приблизно на годину.

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