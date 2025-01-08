Пересолені котлети більше не викидатимете: ось ефективний спосіб виправити помилку

Уявіть, що ви пересолили фарш для котлет. Якщо ви помітили це ще до того, як почали смажити котлети, усе можна легко виправити. Але, що робити, якщо страва вже приготовлена? Не поспішайте її викидати.

Щоб виправити ситуацію з пересоленими сирими котлетами, можна додати у фарш трохи більше м’яса або хліба. Простіше кажучи, потрібно змішати пересолену масу зі свіжою.

Але як діяти, якщо ви зрозуміли, що котлети пересолені, вже після того, як вони готові? Як не дивно, але навіть у такій ситуації можна знайти рішення.

Як виправити пересолені готові котлети

Існує один доволі простий, але надзвичайно ефективний спосіб.

Весь секрет ховається у сметані — популярному кисломолочному продукті. Достатньо полити нею котлети й трохи потушкувати.

Ще один варіант — повернути котлети на сковорідку, залити їх сумішшю вершків і води, додати овочі й тушкувати на слабкому вогні до готовності овочів.

Зайва сіль у цьому разі перейде до овочів і соусу, тому котлети стануть менш солоними.

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