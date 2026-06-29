Перець буде розміром з дині: ось як треба поливати та підживлювати його у спеку

Як доглядати за перцем улітку / © pixabay.com

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Спекотна погода є справжнім випробуванням для солодкого перцю. Якщо температура повітря кілька днів поспіль перевищує +30 °C, рослина починає скидати квіти та зав’язі, листя втрачає пружність, а плоди перестають набирати вагу. Проте досвідчені городники знають: правильний режим поливу та своєчасні підживлення допоможуть отримати великі, соковиті й м’ясисті перці навіть у найспекотніше літо.

Як правильно поливати перець у спеку

Перець має поверхневу кореневу систему, тому дуже чутливо реагує як на нестачу, так і на надлишок вологи.

Поливати рослини потрібно лише рано-вранці або після заходу сонця, коли ґрунт уже не розпечений. Денний полив може спричинити температурний шок для коріння, а краплі води на листі нерідко стають причиною опіків.

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Вода обов’язково повинна бути теплою — приблизно +22…+26 °C. Холодна вода зі свердловини чи колодязя пригнічує ріст рослини та може спровокувати розвиток грибкових захворювань.

У спекотні дні перець рекомендують поливати один раз на два-три дні, але рясно, щоб вода проникала на глибину не менше 20-25 сантиметрів.

Замульчуйте грядку

Один із найкращих способів захистити перець від перегрівання — мульчування. Шар скошеної трави, соломи або перегною товщиною 5–7 сантиметрів допомагає:

довше утримувати вологу;

не допускати перегрівання коріння;

зменшити кількість поливів;

стримувати зростання бур’янів.

Крім того, органічна мульча поступово перегниває та покращує структуру ґрунту.

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Чим підживити перець, щоб плоди виросли великими

Під час плодоношення перець найбільше потребує калію, кальцію та фосфору. Одним із найкращих натуральних добрив є деревний попіл.

Для приготування підживлення потрібно розчинити одну склянку просіяного попелу у 10 літрах теплої води, настояти добу, після чого полити рослини під корінь. Таке добриво допомагає плодам швидше наливатися, покращує їхній смак і робить стінки товстішими.

Також добре працює настій бананової шкірки. У ній міститься багато природного калію, який стимулює активне плодоношення. Для цього дві-три бананові шкірки заливають трьома літрами води та настоюють дві доби. Перед використанням настій розбавляють чистою водою у співвідношенні 1:1.

Не перестарайтеся з азотом

Багато городників допускають одну серйозну помилку — продовжують підживлювати перець азотними добривами після появи плодів. У результаті рослина починає активно нарощувати листя й товсті стебла, а самі перці залишаються дрібними та дозрівають значно повільніше.

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Після початку плодоношення основний акцент слід робити саме на калійно-фосфорних добривах.

Допоможіть рослині пережити спеку

Якщо температура повітря перевищує +35 °C, бажано тимчасово притінити грядку спеціальною сіткою або легким агроволокном. Це зменшить випаровування вологи та допоможе рослинам легше перенести екстремальну спеку.

Також регулярно видаляйте пожовкле листя, яке забирає поживні речовини, та своєчасно збирайте достиглі плоди. Чим частіше ви зніматимете стиглі перці, тим активніше кущ формуватиме нові зав’язі.

Яких помилок слід уникати

Щоб урожай дійсно порадував великими та соковитими плодами, не варто:

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поливати перець холодною водою;

зволожувати рослини вдень під палючим сонцем;

перезволожувати ґрунт — застій води викликає загнивання коренів;

вносити свіжий гній під час плодоношення;

забувати про регулярні калійні підживлення.

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